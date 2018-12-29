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《鹿鼎記》雙兒懷三胎！　再幫61歲「法拉利之父」添娃：自然懷孕

記者傅家妤／綜合報導

42歲香港女星陳少霞是90年代玉女紅星，因港劇《鹿鼎記》飾演雙兒走紅，經歷第一段婚姻失敗、前夫病逝、失業等低潮，2016再婚身價32億的「大陸法拉利之父」李文輝，已經與前夫育有2個女兒的她，29日證實成功懷上第三胎，即將與現任丈夫迎來兩人第一個愛情結晶。

▲▼陳少霞。（圖／翻攝自微博／陳少霞）

▲陳少霞2016年改嫁32億富商李文輝。（圖／翻攝自微博／陳少霞）

陳少霞2000年閃婚澳洲華裔富商後，逐漸淡出演藝圈，並生下2個女兒，沒想到丈夫經商失敗破產，隨後宣布離婚，她只好獨自肩負養育2女的責任，再度復出，沒想到演藝事業卻一直未見起色，還在2011年罹患甲狀腺亢奮，歷經長女得糖尿病，前夫驟逝等多重打擊，她靠著宗教信仰度過難關，也因此和「法拉利之父」李文輝結緣，再度步入婚

▲▼陳少霞。（圖／翻攝自微博／陳少霞）

▲陳少霞與61歲夫即將迎來兩人的第一個愛情結晶。（圖／翻攝自微博／陳少霞）

兩人結婚2年多，一直都積極拼生小孩，陳少霞甚至還嘗試了人工受孕，可惜最後還是沒有成功，她只好打消再生小孩的念頭。不過近日卻傳出了好消息，她竟意外懷上第三胎，而且是自然懷孕，讓夫妻倆都非常開心。陳少霞在接受香港《蘋果日報》訪問時證實，自己是在10月懷孕，雖然並非在預期內，但可以分別在男方61歲，她42歲的年紀迎來小孩，兩人都很興奮。

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陳少霞, 法拉利之父, 李文輝

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