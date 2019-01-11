【影評】《幻土》　如夢如迷宮的現實冷眼

圖文／鏡週刊

本是新加坡的隱藏面貌，富足與秩序被如此祕密區塊給撐起，極難得看到把社會議題題材拍成迷濛幻境；卻正是這樣獨特的形式感，足以全新勾勒一張現實景象。

在各影展已獲許多獎項的《幻土》，從預告或簡介看來似乎是很有距離的電影。講新加坡，卻沒有一點我們熟悉的新加坡元素；講移工，卻瀰漫著飄渺空靈的氣息。說是如大衛林區般作品，可所有訪談側寫都指向對現實的關懷。這樣的曖昧氣質會否讓它兩面不討好？

但我以為，只要能進入《幻土》的發想核心，這會是趟絕難忘懷的電影旅程。

新加坡是個「被填出來的國家」，政府從馬來西亞、印尼、越南和柬埔寨買來砂石，國土愈填愈大。以為結實的土地原來可以憑空造出，超越自然的限制，但這些土地的生成卻又來自異鄉人，他們甚至與此些砂石同國。這沉重的現實景象如此詭異魔幻，人對自我、對家國的認同被連根拔起，這是「幻土」一稱由來，也是電影的懸浮基調。

在這個不曾有電影提及的新加坡西部沿海工地，1名警探前往調查移工失蹤，親自走一遍該移工曾流連之地，在神祕網咖遇見了一名女子，失眠的警探，卻走進了怎樣都醒不過來的夢境。

隨警探潛進案情中央，我們會驚訝於原以為平淡的地方裡可以藏了那樣全然陌生、自給自足的世界。電影中那些微弱的光線、扭曲的霓虹、迷宮般的空間，走得愈深入，愈感覺自己從不屬於任何地方。

《幻土》結合現實議題、黑色電影類型設定、以及夢與夢的層疊迴圈之高度藝術性，極端寫實，又極端虛幻，這份原創性令人驚豔又激動。

91分 導演：楊修華

演員：宏榮、郭月、陳澤耀

片長： 96分鐘

級別：輔12級

上映日期： 12月28日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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