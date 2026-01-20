ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

李運慶護洪詩：娶到她是我運氣好
「大寒」3生肖絕地反攻
BL台劇床戲褲子退到膝蓋！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Ella A-Lin 李運慶 洪詩 唐綺陽 李國超 崔麗杰 紀曉波

「貝克漢一家」完美全是演的！長子撕破臉揭內幕：被父母控制一輩子　婚禮也被搶

記者蕭采薇／綜合報導

貝克漢家族（The Beckhams）長年維持的「完美家庭」形象徹底崩塌！長子布魯克林（Brooklyn Beckham）於 Instagram 限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他痛心揭露，貝克漢和維多利亞多年來利用媒體操作家庭形象，甚至在婚禮上對妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz）百般刁難，直言：「我不想和家人和解，這是我人生中第一次為自己站出來。」

▲貝克漢大兒子布魯克林和美國富二代女星妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）結婚後，頻頻傳出與原生家庭不和。（圖／翻攝自布魯克林IG）

▲布魯克林（右）和美國富二代女星妮寇拉佩茲（左）結婚後，頻頻傳出與原生家庭不和。（圖／翻攝自布魯克林IG）

揭開「貝克漢品牌」假面：社群軟體上的愛都是演的

[廣告]請繼續往下閱讀...

布魯克林在聲明中直指，父母將「貝克漢品牌（Brand Beckham）」的利益置於家人感情之上。他控訴：「我的一生都被父母控制著媒體論點，那些社群軟體的貼文、家庭聚會都是一場『表演』，關係虛假得令人作嘔。」

他表示，父母為了維護完美假象，不惜在媒體上散布關於他與妻子的謊言，「他們沒完沒了地攻擊我與妮可拉，試圖毀掉我的感情生活。我親眼看著他們為了保住面子，可以犧牲多少無辜的人。」

▲貝克漢長子布魯克林和次子羅密歐爆「愛上同一個女人」鬧不合。（圖／翻攝自貝克漢IG）

▲貝克漢50大壽時，長子夫妻缺席，如今卻被布魯克林踢爆，是他們夫妻被拒於門外。（圖／翻攝自貝克漢IG）

婚禮噩夢：維多利亞強搶「第一支舞」還貼身熱舞

布魯克林詳細列舉了2022年婚禮時的各種衝突，除了眾所周知的「婚紗消失案」，母親維多利亞在最後一刻取消製作妮可拉的婚紗，迫使新娘趕製新衣外，最令他心碎的是婚禮上的「第一支舞」被母親截胡。

「原本安排是我與妻子的浪漫共舞，但馬克安東尼（Marc Anthony）叫我上台後，迎接我的竟然是站在台上的母親。」布魯克林回憶，維多利亞在500名賓客面前與他跳了一場「極度不合適且貼身」的舞，「我這輩子從未感到如此不舒服或被羞辱過。」這也解釋了為何他在 2025 年8月與妮可拉重盟誓約，就是為了創造新的記憶，取代那些「焦慮與尷尬」。

▲▼布魯克林、妮可拉珮茲。（圖／翻攝自Instagram／Brooklyn Beckham）

▲布魯克林和妮可拉珮茲結婚後，目前住在美國，和家人隔一道大西洋。（圖／翻攝自Instagram／Brooklyn Beckham）

撕破臉細節曝！布魯克林痛揭父母「四大冷血罪狀」

除了婚禮上的難堪，布魯克林更列舉了長年來父母對他的精神折磨。首先是充滿銅臭味的利益交換，他爆料在佛州大婚前夕，父母竟不斷施壓，甚至試圖以金錢賄賂，要求他簽署文件「放棄姓名權」，在他拒絕後，父母對他的態度便降至冰點，甚至在婚禮前夕對他放話稱妮可拉「不是家人」。

其次，是兩代之間在價值觀上的徹底斷裂。 當洛杉磯大火造成無數犬隻流離失所時，妮可拉曾請求身為時尚指標的婆婆維多利亞支持救援行動，沒想到維多利亞竟冷漠拒絕。對布魯克林而言，這證明了父母眼中只有「公關效益」，沒有真正的關懷。

就連貝克漢的50歲大壽，也成了一場充滿算計的「公關秀」。 布魯克林透露，當時他與妮可拉特地飛回倫敦想為父親慶生，卻在飯店苦等一週都見不到人，大衛拒絕所有見面請求，除非布魯克林願意獨自出席那場「充滿攝影機、有一百名貴賓」的慶生派對，甚至開出「妮可拉不准出現」的羞辱條件。

▲（圖／翻攝自Brooklyn Beckham IG）

▲布魯克林表示，自己才是被父母控制了一輩子。（圖／翻攝自Instagram／Brooklyn Beckham）

最令人髮指的，是維多利亞疑似使出「前女友之亂」進行心理戰。 布魯克林控訴，母親多次刻意安排他的前女友們出現在他們的社交圈或活動中，意圖讓新婚夫妻感到不適與難堪，這種帶有敵意的挑撥行為，讓他徹底對家人的愛感到絕望。

崩潰焦慮消失了！布魯克林：離開父母才找到平靜

對於外界傳言「布魯克林被豪門妻子控制」，他反擊這根本是倒果為因：「我這輩子大部分時間都被父母控制，從小就患有極度嚴重的焦慮症。直到我離開家人，那些焦慮才徹底消失。」他強調現在每天早上醒來都對自己選擇的生活充滿感激。

▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲布魯克林透露，貝克漢一家的「完美家庭」形象全是演出來的，都是基於公關角度的計算。（圖／翻攝自Instagram）

此外，他也爆料與弟弟羅密歐（Romeo）、克魯茲（Cruz）的關係也已降到冰點。他指控父母指使弟弟們在社群媒體上攻擊他，最後更莫名其妙地封鎖他。不過克魯茲先前曾發文護航父母「絕不會取消追蹤兒子」，反諷布魯克林才是先封鎖全家人的那個人，雙方各執一詞。

下達通牒：只能透過律師聯絡

布魯克林日前已正式要求父母，未來若要聯繫只能透過律師，徹底斷絕私人溝通。他最後總結：「我與妻子不想要那種被形象、媒體或操縱定型的生活。我們只想要和平、隱私，以及屬於我們未來家庭的快樂。」目前大衛與維多利亞的團隊尚未對此做出回應，這場延燒數年的豪門內鬥，顯然才正要進入最慘烈的白熱化階段。

貝克漢長子「布魯克林」指控父母四大罪狀

▲布魯克林指控貝克漢夫妻四大罪狀。（圖／記者蕭采薇製）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

貝克漢David Beckham維多利亞Victoria Beckham羅密歐米婭雷根Kim TurnbullMia Regan

推薦閱讀

「貝克漢一家」完美全是演的！長子撕破臉揭內幕：被父母控制一輩子　婚禮也被搶

「貝克漢一家」完美全是演的！長子撕破臉揭內幕：被父母控制一輩子　婚禮也被搶

3小時前

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相…天王用繁體中文親回

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相…天王用繁體中文親回

2小時前

女團成員「請假考學測」卻在上海出道！惹火粉絲：沒貢獻還佔名額

女團成員「請假考學測」卻在上海出道！惹火粉絲：沒貢獻還佔名額

5小時前

資生堂千金拚了！打造「芭比腰」半年動刀2次 激縮6吋S曲線全露

資生堂千金拚了！打造「芭比腰」半年動刀2次 激縮6吋S曲線全露

6小時前

剛被爆19年婚變！A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了：抱歉曾那麼愛你

剛被爆19年婚變！A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了：抱歉曾那麼愛你

1/17 11:21

爆Ella砸重金買15首S.H.E金曲版權！　前東家華研發聲曝內幕

爆Ella砸重金買15首S.H.E金曲版權！　前東家華研發聲曝內幕

19小時前

丫頭「破次元同框」王鶴棣！　靠頭合照網驚：天哪怎麼認識的

丫頭「破次元同框」王鶴棣！　靠頭合照網驚：天哪怎麼認識的

5小時前

快訊／米倉涼子涉嫌違反麻藥法遭函送！涉案細節曝…去年認配合調查

快訊／米倉涼子涉嫌違反麻藥法遭函送！涉案細節曝…去年認配合調查

3小時前

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

1/16 19:54

六月、李易挺過色聊婚變風波　街頭「十指緊扣」民眾目擊恩愛現況

六月、李易挺過色聊婚變風波　街頭「十指緊扣」民眾目擊恩愛現況

7小時前

「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做準備

「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做準備

1/19 13:05

八點檔10演員驚喜現身板橋車站！　洪都拉斯認了：很久沒見女兒

八點檔10演員驚喜現身板橋車站！　洪都拉斯認了：很久沒見女兒

6小時前

熱門影音

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書
《功夫》「火雲邪神」逝世　梁小龍享壽77歲

《功夫》「火雲邪神」逝世　梁小龍享壽77歲
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費

李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費
洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」

洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」
楊冪直播狂嗑食物！　工作人員急喊：姐少吃點

楊冪直播狂嗑食物！　工作人員急喊：姐少吃點
胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？

胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？
向華強遭手下盜名詐40億！　潛伏5年搞騙局..痛斥：偽君子

向華強遭手下盜名詐40億！　潛伏5年搞騙局..痛斥：偽君子
陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！

陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！
見台下0人接唱「娜魯One」　 A-Lin：沒人想唱是不是？

見台下0人接唱「娜魯One」　 A-Lin：沒人想唱是不是？
RAIN用肌肉拿捏粉絲

RAIN用肌肉拿捏粉絲
老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心

老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

薔薔「透視禮服只穿丁字褲」辣翻！　頻道講究真實：不像其他YTR拿稿子Re

薔薔「透視禮服只穿丁字褲」辣翻！　頻道講究真實：不像其他YTR拿稿子Re

看更多

【站起來都是招】學員滑雪跌倒花式起身　教練給滿情緒價值指導！

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

手握三檔節目...許志豪砸30萬孝親行　「竟遭按摩師突襲下體」嚇喊：NO！

5分鐘前0

70歲周潤發10K馬拉松完賽！樂喊「要跑到120歲」揭養生慢跑4秘訣

17分鐘前10

《黑澀會》可青首鬆口「去年曾懷孕」！10週胎停原因曝：相信寶寶會回來

27分鐘前0

李多慧衰捲風波！遭爆要求多價格高　經紀人反駁吐真實情況

43分鐘前0

柯震東徵韓文家教！不看學歷「只堅持唯一條件」：有興趣的開放報名

45分鐘前0

嚴藝文《影后》後推新作「雙男神主角」卡司超狂　認了拍完陷症候群

47分鐘前20

《甄嬛傳》片尾曲原唱驚現西門町街頭！　「爸爸是金曲男星」狂爆料

50分鐘前0

走過失語症陰霾！田依甯「瘋馬秀」解鎖最火辣尺度

1小時前0

洪詩認了「3個月完全沒休息」！原因太真實 回家看到一幕：壓力超大

1小時前32

野生張菲「街頭騎重機」影片瘋傳！疑本人現身Threads認：就是我

讀者迴響

熱門新聞

  1. 長子：貝克漢一家全是演的
    3小時前3018
  2. 被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回
    2小時前221
  3. 女團成員「請假考學測」卻在上海出道
    5小時前125
  4. 資生堂千金打造「芭比腰」拚了！
    6小時前1613
  5. A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了
    1/17 11:21148
  6. 爆Ella砸重金買15首S.H.E金曲版權！　前東家華研發聲曝內幕
    19小時前144
  7. 丫頭「破次元同框」王鶴棣！　靠頭合照網驚呆
    5小時前4
  8. 快訊／米倉涼子涉嫌違反麻藥法遭函送！
    3小時前42
  9. AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優
    1/16 19:544412
  10. 六月、李易挺過色聊婚變風波！街頭「十指緊扣」民眾目擊
    7小時前6
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合