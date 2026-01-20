「貝克漢一家」完美全是演的！長子撕破臉揭內幕：被父母控制一輩子　婚禮也被搶

記者蕭采薇／綜合報導

貝克漢家族（The Beckhams）長年維持的「完美家庭」形象徹底崩塌！長子布魯克林（Brooklyn Beckham）於 Instagram 限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他痛心揭露，貝克漢和維多利亞多年來利用媒體操作家庭形象，甚至在婚禮上對妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz）百般刁難，直言：「我不想和家人和解，這是我人生中第一次為自己站出來。」

▲布魯克林（右）和美國富二代女星妮寇拉佩茲（左）結婚後，頻頻傳出與原生家庭不和。（圖／翻攝自布魯克林IG）

揭開「貝克漢品牌」假面：社群軟體上的愛都是演的

[廣告]請繼續往下閱讀...

布魯克林在聲明中直指，父母將「貝克漢品牌（Brand Beckham）」的利益置於家人感情之上。他控訴：「我的一生都被父母控制著媒體論點，那些社群軟體的貼文、家庭聚會都是一場『表演』，關係虛假得令人作嘔。」

他表示，父母為了維護完美假象，不惜在媒體上散布關於他與妻子的謊言，「他們沒完沒了地攻擊我與妮可拉，試圖毀掉我的感情生活。我親眼看著他們為了保住面子，可以犧牲多少無辜的人。」

▲貝克漢50大壽時，長子夫妻缺席，如今卻被布魯克林踢爆，是他們夫妻被拒於門外。（圖／翻攝自貝克漢IG）

婚禮噩夢：維多利亞強搶「第一支舞」還貼身熱舞



布魯克林詳細列舉了2022年婚禮時的各種衝突，除了眾所周知的「婚紗消失案」，母親維多利亞在最後一刻取消製作妮可拉的婚紗，迫使新娘趕製新衣外，最令他心碎的是婚禮上的「第一支舞」被母親截胡。

「原本安排是我與妻子的浪漫共舞，但馬克安東尼（Marc Anthony）叫我上台後，迎接我的竟然是站在台上的母親。」布魯克林回憶，維多利亞在500名賓客面前與他跳了一場「極度不合適且貼身」的舞，「我這輩子從未感到如此不舒服或被羞辱過。」這也解釋了為何他在 2025 年8月與妮可拉重盟誓約，就是為了創造新的記憶，取代那些「焦慮與尷尬」。

▲布魯克林和妮可拉珮茲結婚後，目前住在美國，和家人隔一道大西洋。（圖／翻攝自Instagram／Brooklyn Beckham）

撕破臉細節曝！布魯克林痛揭父母「四大冷血罪狀」

除了婚禮上的難堪，布魯克林更列舉了長年來父母對他的精神折磨。首先是充滿銅臭味的利益交換，他爆料在佛州大婚前夕，父母竟不斷施壓，甚至試圖以金錢賄賂，要求他簽署文件「放棄姓名權」，在他拒絕後，父母對他的態度便降至冰點，甚至在婚禮前夕對他放話稱妮可拉「不是家人」。

其次，是兩代之間在價值觀上的徹底斷裂。 當洛杉磯大火造成無數犬隻流離失所時，妮可拉曾請求身為時尚指標的婆婆維多利亞支持救援行動，沒想到維多利亞竟冷漠拒絕。對布魯克林而言，這證明了父母眼中只有「公關效益」，沒有真正的關懷。

就連貝克漢的50歲大壽，也成了一場充滿算計的「公關秀」。 布魯克林透露，當時他與妮可拉特地飛回倫敦想為父親慶生，卻在飯店苦等一週都見不到人，大衛拒絕所有見面請求，除非布魯克林願意獨自出席那場「充滿攝影機、有一百名貴賓」的慶生派對，甚至開出「妮可拉不准出現」的羞辱條件。

▲布魯克林表示，自己才是被父母控制了一輩子。（圖／翻攝自Instagram／Brooklyn Beckham）

最令人髮指的，是維多利亞疑似使出「前女友之亂」進行心理戰。 布魯克林控訴，母親多次刻意安排他的前女友們出現在他們的社交圈或活動中，意圖讓新婚夫妻感到不適與難堪，這種帶有敵意的挑撥行為，讓他徹底對家人的愛感到絕望。

崩潰焦慮消失了！布魯克林：離開父母才找到平靜

對於外界傳言「布魯克林被豪門妻子控制」，他反擊這根本是倒果為因：「我這輩子大部分時間都被父母控制，從小就患有極度嚴重的焦慮症。直到我離開家人，那些焦慮才徹底消失。」他強調現在每天早上醒來都對自己選擇的生活充滿感激。

▲布魯克林透露，貝克漢一家的「完美家庭」形象全是演出來的，都是基於公關角度的計算。（圖／翻攝自Instagram）



此外，他也爆料與弟弟羅密歐（Romeo）、克魯茲（Cruz）的關係也已降到冰點。他指控父母指使弟弟們在社群媒體上攻擊他，最後更莫名其妙地封鎖他。不過克魯茲先前曾發文護航父母「絕不會取消追蹤兒子」，反諷布魯克林才是先封鎖全家人的那個人，雙方各執一詞。

下達通牒：只能透過律師聯絡

布魯克林日前已正式要求父母，未來若要聯繫只能透過律師，徹底斷絕私人溝通。他最後總結：「我與妻子不想要那種被形象、媒體或操縱定型的生活。我們只想要和平、隱私，以及屬於我們未來家庭的快樂。」目前大衛與維多利亞的團隊尚未對此做出回應，這場延燒數年的豪門內鬥，顯然才正要進入最慘烈的白熱化階段。

貝克漢長子「布魯克林」指控父母四大罪狀