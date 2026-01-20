ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
張書豪認同「孩子出生就沒有自己了」
單腳站不到10秒恐短命！
70歲周潤發10K馬拉松完賽！
70歲周潤發10K馬拉松完賽！樂喊「要跑到120歲」揭養生慢跑4秘訣

記者陳芊秀／綜合報導

70歲香港影帝周潤發（發哥）於1月18日出席香港年度盛事「渣打馬拉松2026」，今年挑戰10公里賽，且帶著一群資深藝人組隊。他最後以2小時23秒的成績完賽，並分享自身的跑步哲學「不要跑得快，最重要是慢」。

▲▼周潤發1月18日參加香港渣打馬拉松2026的10公里賽事。（圖／CFP）

▲周潤發1月18日參加香港渣打馬拉松2026的10公里賽事。（圖／CFP）

據港媒《星島日報》報導，周潤發號召多位藝人一起參加馬拉松10公里賽事，眾人年齡層橫跨老中青三個世代。他在賽後受訪時表示，這次參賽的目標並非追求成績，而是重在完成比賽並享受過程，並幽默地表示要跑到120歲，藉此鼓勵年長者多多運動。

周潤發年屆70歲仍維持健壯的體態，關鍵正是在於規律的登山與運動。據港媒報導，他2014年與郭富城一起拍《西遊記之大鬧天宮》時，受到對方愛運動的影響，年近60歲開始熱衷健身活動。報導指出，他常於早上8點出現在大帽山郊野公園，數年來如一日的規律作息，不僅改善了身型，也顯得更神采飛揚。

過去周潤發曾在節目分享，會接觸跑步是因為拍攝時受過很多傷，看了醫生都無法根治，後來藉由跑步恢復。他透露自己的腰無法挺直，俗稱「駱駝病」，後來透過跑步慢慢鬆開腰背，讓自己腰骨挺直。他歸納出慢跑四大要訣：第一，膝蓋保持微曲以減輕負擔；第二，手部保持小幅度擺動；第三，全程只用鼻呼吸、不用口呼吸；第四，保持慢速，切忌貪快。他建議大眾每日跑步20至30分鐘，甚至在室內原地踏步也能達到運動效果。

周潤發

