退休「想耍廢」卻再出山！　林懷民自認沒生活能力竟成網購專家

記者蕭采薇／台北報導

當大師遇上魔幻馬戲，火花連「歐吉桑」都擋不住！由林懷民、幾米、FOCASA馬戲團強強聯手打造的《幾米男孩的100次勇敢》，2025年在南台灣橫掃5萬名觀眾。20日巡迴記者會上，林懷民幽默自嘲原本退休想「耍廢」，沒想到為了這齣戲竟變身網購專家，甚至直言，聽到觀眾大喊台語髒話讚美，比被《紐約時報》誇獎還爽！

▲《幾米男孩的100次勇敢》由林懷民、幾米、FOCASA馬戲團跨界合作。（圖／FOCASA馬戲團提供）

退休生活泡湯！林懷民為戲搜遍網拍「紅背帶找了半個月」

[廣告]請繼續往下閱讀...

2019年從雲門退休後，林懷民笑說原本計畫就是「耍廢」，卻被 FOCASA 團長林智偉「意外出山」。他坦言自己生活能力趨近於零，連信用卡被盜刷都不知如何處理，但為了戲中道具，他竟成了淘寶、網購達人。

▲林懷民原本退休後想耍廢，為了《幾米男孩的100次勇敢》意外變網購達人。（圖／FOCASA馬戲團提供）

「劇中盲女用的紅背帶，我大概在網路搜了半個月，最後搶到全網唯一一個！」林懷民感慨，以前做舞評是給教授看，現在他想做一個連計程車司機、小孩都能看懂的作品。他更分享在台南演出時，聽到身後一位阿伯操著台語大喊：「X～水啦！」，讓他樂得直呼：「這是我這輩子聽到最棒的舞評，比被《紐約時報》稱讚更有成就感！」

幾米「傾家蕩產」力挺 2026年巡演40場「走出帳篷」跨海衝香港

平時低調、幾乎足不出戶的幾米，這次也對作品投入極大熱忱。林懷民感動表示：「幾米把所有繪本攤開任我選！」去年演出期間，幾米更是四度南下為演員打氣。今日記者會上，幾米也特別託人送上 2026 年幾米年曆給摯友林懷民，提前預祝「金馬年」巡演順利。

▲《幾米男孩的100次勇敢》2026年將展開橫跨台港共40場的年度大巡演，席次上看8萬席。（圖／FOCASA馬戲團提供）

這齣充滿勇氣與夢想的馬戲，描述「幾米男孩」在失敗中克服恐懼，最終爬上10張椅子疊起的高塔。去年演出時，台下父母帶小孩「三刷、四刷」已成常態，許多觀眾更是邊拍手邊流淚，帶著微笑離開劇場。FOCASA團長林智偉也宣佈，2026年《幾米男孩的100次勇敢》將展開橫跨台港共40場的年度大巡演，席次上看8萬席！