動力火車尾牙狂唱30場！　「吸金破7千萬」加碼老婆紅包：我的就是她的

動力火車是公司尾牙熱門人選。

記者翁子涵／台北報導

動力火車宣布將於5月15、16、17日一連三天，站上台北小巨蛋舉辦「台新銀行 冠名贊助 動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會 台北旗艦場」，消息一出引發歌迷熱烈關注，也同步推出全新單曲〈I Need You〉，呼應新歌，被問到是否有對老婆說過「我需要你」的時刻，尤秋興笑回：「常常啊，需要她幫我鏟貓砂、煮宵夜，銀行的事情也都是她處理，藝人都被保護得好好的，很多事情不會做，真的離不開老婆，她還常說我太黏了。」顏志琳則簡單表示：「一直都很需要她。」

動力火車人氣爆棚。



近來尾牙季，處處可見動力火車演出身影，可說是最熱人選，他們謙虛透露今年至少30場起跳，有時一天跑兩、三場，忙到小年夜才告一段落，過年則會正常放假，粗估吸金破7千萬，問及會否加碼老婆的紅包？顏志琳笑說家中大小開銷都由老婆打理，「是我們要加碼。」尤秋興則霸氣表示雖然財務自己管，「但我的東西就是她的東西。」

被問及生子話題，尤秋興坦言近期仍常被親友關心，昨天打球遇到檢場，也被催生：「你人生還缺少了一塊。」2人甚至聊到領養的可能性，但自己仍希望順其自然，「如果真的不行再考慮領養，但我還沒有準備好，把小孩養大OK，但能不能是個好孩子，沒有這個把握，一直有這個憂慮，所以還生不出來。」

而尤秋興近來被網友挖出年輕時的長髮造型，他感嘆時間過很快，「那麼陽光帥氣年輕，很嫉妒自己以前的樣子，現在有不同的成熟度，但還是年輕的好看。」坦言看到舊照會驚嘆：「my god！」但也強調演唱會不會重現長髮造型，打趣說：「這次要憑實力。」動力火車演唱會1月25日正式售票。

