曾智希八點檔上衣被扯「意外露出南半球」　陳志強目睹反應曝光！

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔大戲《豆腐媽媽》播出收視開紅盤，話題不斷。日前《娛樂超skr》特別邀請劇中主要演員蘇晏霈、李運慶、曾智希以及即將登場的神祕關鍵人物陳志強接受專訪，現場不僅笑料百出，更曝光了許多八點檔幕後不為人知的感人與驚險時刻。

▲曾智希在《豆腐媽媽》的表現獲得好評。（圖／民視提供）

曾智希在《豆腐媽媽》角色相當坎坷，在生日當天拍了一場喪母戲，讓她一度演到情緒崩潰，她也表示自己演到像罹患憂鬱症，老公陳志強也補充，自己目睹她看劇本看到落淚，問了一句「妳是憂鬱症來哭，還是因為劇本」，她更哭著對老公說「都有」。

而曾智希回憶拍攝喪母戲當天，場景選在警察局與火葬場。為了化解不吉利，她當天特地穿上一身全紅內衣「沖喜」，沒想到在現場讀劇本時還是忍不住情緒激動，直接淚崩。

提到劇組的「性情中人」，全體演員異口同聲指名金鐘導演馮凱。李運慶笑說，導演在講戲時常講到把自己講哭，甚至連喊「卡」的聲音都能聽出他對該場戲的滿意程度。蘇晏霈也分享，某次拍完感人戲碼，導演竟主動走過來溫柔詢問「能不能抱一下？」讓初次與馮凱合作的她感到既受寵若驚又溫暖。

本劇的一大視覺焦點莫過於曾智希的突破性演出。她在劇中有一場被扯衣服的戲，原本設定只拉肩帶，沒想到因動作過大，整件運動內衣上移，意外露出「南半球」。曾智希大方表示自己平時就很坦蕩，拍戲時並不排斥，反而工作人員比她還緊張，趕著幫她遮擋。

身為正牌老公的陳志強，則在試片大螢幕上目睹這一切，他非但沒有生氣，還幽默表示當時全場安靜、眼神紛紛飄向他，他則大方讚美老婆「好看，真好看！」