施柏宇29歲再扮高中生！　田中千繪首演「媽」羞認：我生得出來

記者蕭采薇／台北報導

由懸疑恐怖片《立入禁止：梧枝鎮凶宅》施柏宇、田中千繪扮演母子，29歲的施柏宇再度換上制服挑戰18歲高中生，他坦言壓力大到曾求導演讓他演「成年版」，沒想到卻被導演嫌棄長得太嫩、不夠滄桑。而田中千繪戲外大方承認：「我生得出這麼大的兒子！」更私下化身日文老師，錄語音檔呵護這位「帥兒」。

▲施柏宇（右）在《立入禁止》中與媽媽田中千繪（左）感情很好。（圖／飛行圓影業）

29歲施柏宇逆齡演18歲！ 被導演嫌「不夠滄桑」拒絕長大

施柏宇在《立入禁止》中面臨雙重挑戰，首要關卡就是維持「青春感」。他自爆一開始對再扮高中生很沒自信，主動詢問導演李世偉是否能演出長大後的版本，沒想到導演一眼回絕，理由竟是「你長得不夠滄桑」，讓他只能乖乖穿回校園制服。

為了在有限篇幅內交代角色童年與青春狀態，施柏宇下足苦功，好在現場與邱偲琹的對手戲被導演大讚「毫無違和感」，這才讓他鬆了一口氣，直言拍攝過程非常享受。

田中千繪首度當「高中生的媽」 霸氣護航：有這麼帥的兒子當然好

田中千繪在片中飾演施柏宇的母親，這也是她首次在銀幕上擁有這麼大的孩子。被問到是否會覺得角色跨度太大？她笑說：「雖然我現實中還沒生，但我朋友的小孩都 20 歲了，我是真的生得出高中生的！」對於戲中的「媽寶」兒子，她展現溫柔母愛：「愛媽媽的兒子我喜歡，老了可以陪伴我，但千萬不能是那種無法自理的媽寶。」

田中千繪更透露，在還沒合作前就對施柏宇的演技印象深刻，合作後更覺得在他身上看到自己年輕時拚命的影子。她不僅誇獎施柏宇認真，還大讚：「有這麼帥的兒子當然好！」

▲施柏宇（左）在《立入禁止》和邱偲琹（右）一起扮演高中生。（圖／飛行圓影業）

五十音程度挑戰日文對白 田中千繪「私人語音」教學甜翻

除了年齡壓力，施柏宇還得在劇中與田中千繪進行全日文對話。對於只會簡單五十音的他來說，這簡直是「不可能的任務」。雖然事前請了老師，但語速始終不夠自然，此時田中千繪化身救星，不僅幫他把台詞口語化，還一段一段錄製語音檔讓他練習。

施柏宇感性表示：「真的很謝謝千繪姊，她在空檔會一直關心我的狀態，讓我有種被媽媽呵護的感覺。」田中千繪則以「過來人」身分鼓勵他，回想起自己當年學中文的壓力，她溫柔叮嚀施柏宇：「放輕鬆、自在點，表現會更好。」

梧枝鎮血案18年後重啟 鍾瑶、范逸臣等大咖同台飆戲

《立入禁止：梧枝鎮凶宅》由飛行圓影業製作，並獲得文策院投資，籌備期長達 3 年。故事圍繞著梧枝鎮沈宅的一場血案，講述 18 年後一群被宿命牽引的人重回現場面對因果。主演陣容極其豪華，包括鍾瑶、范逸臣、陳漢典、林逸欣、邱偲琹、伊正等實力派演員，預計將在台劇圈掀起一場恐怖懸疑新風暴。