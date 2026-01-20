被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相…天王用繁體中文親回

記者陳芊秀／綜合報導

韓流天王RAIN於1月17日重返台北小巨蛋開唱，在帶動台下歌迷一起唱跳時，注意到一位女粉絲拿著手機拍攝，便開口問：「妳為什麼不跳？」女粉絲事後在Threads上標註RAIN的帳號，解釋自己因為聽覺障礙沒有聽懂RAIN和翻譯的話，而RAIN於20日一早親自以繁體中文回覆粉絲，大批網友直呼好體貼。

▲韓流天王RAIN台北小巨蛋開唱。（圖／記者黃克翔攝）

女粉絲昨日（19）在自己生日這天發文，表達希望能再次被偶像注意到的心願。她透露自己雖然有聽障，但非常熱愛RAIN的舞蹈，並欣賞他幽默風趣的個性，認為他骨子裡是一位極其愛家的好男人。從20年前的小巨蛋演出到去年（2025）高雄流行音樂中心的演唱會，她都有去表達支持，然而，對於這次被RAIN點到時未能用手語回應感到懊惱，擔心會被誤解為不聽話的粉絲。貼文同時Tag RAIN的Threads官方帳號。

而RAIN親自回覆該則貼文，「你好 !!!! 見到你很高興」，並針對自己在演唱會互動時未察覺對方身體狀況誠懇致歉：「真的非常抱歉，我不知道你聽不見聲音。是我不夠體貼、考慮不周。」。他不僅溫柔地祝賀粉絲生日快樂，更感性地寫道「雖然發生了這樣的小插曲，但我們也因此擁有了一個美好的回憶呢」，並藉此自我惕勵「以後在各方面的表演上，都應該要更加細心經營才行」。他特別強調，即便雙方在舞台上無法聽見彼此或了解說話含義，但他完全「看見了你那溫暖的眼神，以及那份真心為我加油、真誠滿滿的目光」，文末以「愛你們，謝謝」表達感謝。

▲RAIN以繁體中文發文回應台灣粉絲。（圖／翻攝自Threads）

女粉絲收到回應後也感動回應，真心覺得當RAIN的粉絲好幸福。同時網友注意到，RAIN的Threads帳號是第一次回覆粉絲貼文，並選擇粉絲立即看懂的繁體中文回應。網友輪番回應稱讚「天哪！好體貼！全繁體中文耶，歐巴也太讓人感動了」、「天哪，是本人，還繁體中文，真的沒有愛錯人」、「我好感動，RAIN本人用繁體中文回覆～超有心！好想哭」。