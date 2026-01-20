資生堂千金拚了！打造「芭比腰」半年動刀2次 激縮6吋S曲線全露

▲李宓去年十月進行「芭比腰手術」。（李宓提供）



圖文／鏡週刊

李宓兩年前產下雙胞胎女兒，升格當五寶媽的她在產後因腹部鬆弛與妊娠紋問題，於去年初進行腹部拉皮合併抽脂手術，腰圍從原本的33吋縮至30吋，據悉，對於身材要求相當嚴格的她，在手術後仍不滿意自己的腰圍，術後不到半年又悄悄進行「芭比腰手術」，讓原本30吋的腰圍縮小到27吋，術後更是聽從醫生的話「24小時穿緊身馬甲固定肋骨」三個月，終於能穿上比基尼，大秀「芭比腰」成果。

李宓向本刊透露，自己是在去年10月底進行芭比腰手術，並同步調整腹直肌與腰部線條。由於這次手術同時進行線條重塑與腹直肌調整，手術時間比一般來得更久，術後她也選擇好好休息，當天直接留在高雄飯店過夜，專心養身體。

她坦言從小就喜歡芭比娃娃，一直夢想能擁有像芭比一樣的「S型小蠻腰」，但生完五個孩子後，腰圍不僅沒變小，還一度來到33吋，即便完成腹部拉皮與抽脂後降到30吋，仍覺得少了點理想中的曲線，於是決定再進一步「縮腰」，一圓多年來的芭比夢。手術後成效相當有感，不少褲子全都變得太鬆，只好全部拿去修改。

至於恢復期，她坦言腹部的不適感主要來自腹直肌調整，反而肋骨沒有明顯疼痛，只覺得微微痠痠的。術後24小時必須全天候穿著高強度緊身馬甲固定肋骨，整個腰部幾乎動彈不得，狀態就像骨折後打石膏一般，且需休養兩個月暫停運動，讓熱愛運動的她直呼相當煎熬，而馬甲更得乖乖穿滿三個月。

▲李宓做完「芭比腰手術」後穿比基尼大秀身材。（李宓提供）



目前術後滿三個月，李宓對成果相當滿意，開心表示腰線完全回來了，曲線甚至比生小孩前還要纖細好看，「以前年輕時的牛仔褲跟洋裝都還留著，現在又能穿回去了。」她也自嘲，雖然腰圍變小了，但實際體重卻比年輕時多了16公斤，坦然面對產後身體的真實模樣。

