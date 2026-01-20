丫頭「破次元同框」王鶴棣！　靠頭合照網驚：天哪怎麼認識的

記者陳芊秀／綜合報導

大陸人氣男星王鶴棣於1月17日在澳門舉辦演唱會「D.Party」，不僅現場氣氛沸騰，更吸引眾多演藝圈藝人現身支持。其中，台灣女星丫頭（詹子晴）也特別飛往澳門觀賞演出，近日曬出合照，大讚「棣棣真的是很認真的藝人」，這張合照被陸網驚呼「破次元同框」吸引大批粉絲關注。

▲丫頭同框王鶴棣！（圖／翻攝自微博）

照片中，王鶴棣頂著以一頭亮眼金髮造型亮相，眉毛上方還貼有精緻的亮片裝飾，增添不少前衛感。他身穿深藍色愛迪達（adidas）運動外套，對著鏡頭比出招牌勝利姿勢，神情輕鬆帥氣。丫頭則戴著深色報童帽，身穿單寧拼接羊羔絨的外套，手持玻璃杯，臉上掛著招牌甜美笑容，與王鶴棣頭靠頭自拍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

丫頭以「王鶴棣演唱會好看，棣棣真的是很認真的藝人」為題，感性寫道「有些演唱會，不是因為你認識這個人，而是你走進現場後，自然就懂了。會明白為什麼這個舞台，坐滿了人。在舞台上全力以赴的人，現場真的感受得到。」她也高度評價現場的燈光、音樂與舞台設計，認為這讓整場演唱會非常完整，並直呼「棣棣超棒的」。

▲丫頭發文。（圖／翻攝自微博）

網友驚呼「這什麼夢幻連動」、「有種次元壁打破的感覺」、「子晴竟然和棣棣合照了」。也有不少人好奇兩人是如何認識的，留言問道：「天哪你倆怎麼認識的？」由於丫頭曾是《我愛黑澀會》成員，不少粉絲感嘆：「我的青春連動了！丫頭居然去了棣棣演唱會」、「小時候看黑澀會，長大看王鶴棣，活久了真的什麼都能看到同框」。

▲網友反應激動。（圖／翻攝自微博）