張書豪超認同「孩子出生就沒有自己了」！目睹太多偽單身爸媽：不如不生

記者潘慧中／綜合報導

張書豪2024年6月宣布與歐陽妮妮結婚，半年後迎來寶貝兒子，不時會和粉絲分享育兒生活。他最近看到韓流天王RAIN說「孩子出生以後，你就沒有自己了」後，內心非常認同，「這不是犧牲，而是責任，為一個生命負責。」

▲張書豪超認同RAIN的想法。



張書豪19日在Instagram限時動態嚴肅地比喻，孩子不是手錶、車子或包包，「生來好玩還可以明天換一個的。」遺憾的是，他也不諱言，「身邊太多有了孩子，卻過著像單身一樣的生活的人，想幹嘛就幹嘛想去哪就去哪。」

▲張書豪親自照顧兒子。



針對這種偽單身的生活方式，張書豪表示這樣的行為當然沒有錯，「只是那些不在家的時光，可能是辛苦的另一半，正努力的陪伴著想著你的孩子。」他認為，如果無法承擔這份責任與陪伴，與其讓伴侶獨自辛苦，「不如不生，好好的做最快樂的自己。」

最後，張書豪也給予正在考慮生小孩的情侶們一個中肯建議。他認為若對方剛好有養寵物，「寵物如何被照顧」就是一個極佳的縮影與觀察點，「如果連寵物都不怎麼用心，未來對方照顧孩子的畫面八九不離十」，藉此呼籲大家在邁入人生下一階段前，應審慎評估另一半的責任感。

▲張書豪相當疼愛兒子。



張書豪IG全文：

超認同，當孩子出生以後，你就沒有自己了，這不是犧牲，而是責任，為一個生命負責。「他/她」不是一塊錶，一台車，一顆包，生來好玩還可以明天換一個的。

但身邊太多有了孩子，卻過著像單身一樣的生活的人，想幹嘛就幹嘛想去哪就去哪。

其實也沒有錯，只是那些不在家的時光，可能是辛苦的另一半，正努力的陪伴著想著你的孩子。

與其如此，不如不生，好好的做最快樂的自己

身邊這樣的人，遠遠的就好

如果你/妳有考慮跟現在的對象生小孩，剛好你們有養寵物，那麼寵物如何被照顧就是一個很好的縮影，如果連寵物都不怎麼用心，未來對方照顧孩子的畫面八九不離十