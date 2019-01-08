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漫威總裁證實！《復仇者4》全部預告只會出現正片前15分鐘內容

《Avengers 4: Endgame》。（圖／《Avengers 4: Endgame》劇照）

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》。（圖／《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers 4：Endgame）將在今年上映，粉絲都相當期待看到更多的預告片和素材，但漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）近來投下震撼彈，接下來大家所看到的相關宣傳，只有正片中的前15到20分鐘內容。

凱文費吉在金球獎頒獎典禮的紅毯上證實此傳聞，「就像我們很多電影一樣，尤其是這部，在沒有洩漏任何一個秘密的情況下，會相當的刺激，我認為迪士尼的營銷團隊是世界上最好的，我們會實現這個目標。」團隊將會執行超機密的宣傳方案，因此粉絲想猜測劇情，可說是難上加難。

《復仇者聯盟3：無限之戰》奇異博士。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

▲奇異博士。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

此外，凱文費吉也聊到副標「Endgame」的由來，早在本片開始製作前就已經確定，或是在製作過程中就很確定這名字，「奇異博士說出那句台詞，因為我們知道那就是標題。」

《復仇者聯盟3：無限之戰》在泰坦星大戰一幕，奇異博士拋出一句，「So now it's endgame.」在正式公開副標前，便有不少人認為Endgame很可能就是片名，如今凱文費吉首度證實很早就確定，只能說埋哏埋很久！

《復仇者聯盟4：終局之戰》將在4月26日於北美上映。

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復仇者聯盟4：終局之戰, Avengers 4：Endgame, 漫威, 復仇者聯盟3：無限之戰

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