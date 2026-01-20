宣布暫停直播！賓賓哥陷爭議「消費者退貨」慘賠700萬　背27條官司發聲

記者孟育民／台北報導

公益網紅賓賓哥今（20日）舉辦年度尾牙感恩餐會，對外分享一路投入公益行動的階段性成果。他也坦言，為了維持營運與流量，近年直播時間不斷拉長，過去一天直播約10小時，如今甚至必須延長至13至14小時，但實際成效卻已不如以往。賓賓哥進一步透露，2025年至今帳面已虧損約700多萬元，主要壓力來自大量退貨問題，以及進貨成本居高不下，讓營運負擔持續加重。他也在場宣布未來會暫停直播銷售，但公益內容會持續進行。

▲賓賓哥透露公司虧損700萬。（圖／泰霸團隊提供）

賓賓哥經營南傳佛教相關聖物，包含四面佛與泰國佛牌，強調皆親自赴泰國接洽、進貨，成本本就偏高，再加上稅務依法申報、開立發票，營運負擔更重。他坦言，大環境景氣不好，連帶影響生意，如今靠著吃老本過日。被問到賠錢會影響員工年終嗎？他則說：「跟員工沒有任何關係，我覺得員工是無辜的，我不會因此去砍員工薪水。」他底下大約15位員工，預計會發出200萬年終獎金。

針對外界曾報導其「海撈暴利」，賓賓哥嚴正澄清：「如果真的那麼好賺，我早就退休了。」他說，佛牌屬老料、古董級別，單件成本動輒數十萬甚至上百萬，加上稅金與收藏市場行情，並非外界想像的暴利生意。對於負面新聞是否影響銷量，他表示，目前並未對核心粉絲造成明顯影響，反而多次勸粉絲暫時不要購買，先到佛堂參拜、感受信仰。

▲賓賓哥澄清外界風波。（圖／泰霸團隊提供）

賓賓哥表示，從最初投入公益至今約一年半時間，累計協助個案已超過200件，實際投入的公益金額約近新台幣400萬元，涵蓋急難救助、弱勢家庭支持及多項社會關懷行動。他也透露，10個個案裡面有7個都是騙子，「目前有23件個案向我提告，都已不起訴作結。」再加上其他案件，總共有27件，目前已找律師來處理。