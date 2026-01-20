89歲容嬤嬤「心碎痛哭」罕見露面　好友抗癌33年離世…她顫抖發聲

記者黃庠棻／台北報導

瓊瑤經典戲劇《還珠格格》紅了數十年，其中反派「容嬤嬤」扎針紫薇的狠心橋段，至今仍讓觀眾們印象深刻，甚至成為了網路哏圖。而飾演「容嬤嬤」的大陸女星李明啟近期淡出演藝圈，沒想到再次出現在公眾面前，竟是悼念好友陶玉玲離世，在鏡頭前哭到心碎的畫面。

▲「容嬤嬤」李明啟。（圖／翻攝自微博）

大陸女星陶玉玲出道多年，在電影《柳堡的故事》飾演二妹子、《霓虹燈下的哨兵》飾演春妮，都是在中國家喻戶曉的角色，更於2006年以電影版《任長霞》中母親一角，獲得第28屆大眾電影百花獎最佳女配角提名，而她的一生雖深受癌症所苦，但始終未放棄熱愛的演戲。

▲大陸女星陶玉玲（右）過世。（圖／翻攝自微博）

陶玉玲在1993年被診斷出口腔腺樣囊性癌，當時她動手術切除部分上顎，恢復期間有長達40幾天無法說話、吃東西；1995年被檢查出罹患肺癌，當年動手術切除了部分肺葉；2013年時因為臉部的痣，被檢查出基底細胞癌開刀治療，晚年也受到不少病痛折磨，一生抗癌了整整33年，最終於15日因為併發症過世，享耆壽91歲。

▲「容嬤嬤」李明啟悼念好友，露面痛哭。（圖／翻攝自微博）

「容嬤嬤」李明啟與陶玉玲有深厚友誼，面對好友離世，她罕見公開露面悼念，她在鏡頭前難掩悲傷，透露自己本來這幾天要到醫院探病「沒想到還沒等我來，她就走了」，表示兩人雖然沒有合作過戲，但感情很好，在活動上幾位資深戲骨都會聚在一起。

▲「容嬤嬤」李明啟悼念好友，露面痛哭。（圖／翻攝自微博）

最後，李明啟回憶與陶玉玲的互動點滴，表示對方總是會叮囑自己照顧身體，雖然好友得過3次癌症，但每次見面臉上總是會掛著溫暖的笑容，回想起對方最後的身影，她哭到顫抖、傷心說道「她突然這樣（過世），我接受不了」，最後難過低頭，心碎的狀態讓所有人看了都相當心疼。

▲「容嬤嬤」李明啟悼念好友，露面痛哭。（圖／翻攝自微博）