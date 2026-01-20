爆Ella砸重金買版權遭華研否認！　前師兄動力火車暖心發聲了

▲動力火車出席「一路向前 世界巡迴演唱會 台北旗艦場」記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

動力火車宣布將於5月15、16、17日一連三天，站上台北小巨蛋舉辦「台新銀行 冠名贊助 動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會 台北旗艦場」，消息一出引發歌迷熱烈關注，也同步推出全新單曲〈I Need You〉，象徵多年來與歌迷彼此陪伴、互相守護的情感連結，今（20日）兩人出席記者會，談到前師妹Ella和華研一事，動力火車也暖心作出回應。

▲▼動力火車盼Ella和華研的紛爭能圓滿落幕。（圖／記者周宸亘攝）



Ella近來忙於「It's Me 艾拉主意」演唱會，傳出她砸重金買下15首過往S.H.E的歌曲詞曲版權，但昨（19日）華研發聲明表示：「並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費。」引發爭議，動力火車今表示一直有關心Ella，但沒有什麼立場發聲，「她是很好的師妹朋友，以前在公司感情很好，是終生的師妹。」也盼相關事情能圓滿落幕。

對於一次3場演出，動力火車謙虛坦言對票房難免緊張，甚至號召部落的人幫忙，私下也不斷宣傳，甚至在尾牙演出時向台下朋友喊話，「希望大家可憐可憐我們，趕快把三萬張票買下來。」他們也預告3場演出內容都會有所調整，至於嘉賓部分，動力火車透露目前仍在邀請階段，A-Lin也是選項之一，「之前沒有在大型演唱會合作過，是有機會的，但還沒有完全確定。」

為了演唱會，尤秋興也開始認真減肥與訓練，笑說自己準備重出江湖，開始騎單車加強腿力與核心，並配合節食控制體重，目標要瘦5公斤，連老婆都加入減肥行列，他笑說：「晚上不吃宵夜真的很痛苦，昨天一直喊好餓，老婆叫我閉嘴。」顏志琳則分享自己長期保持運動習慣，一週至少跑步一次，最多可跑五、六天，在家也會做腹肌訓練，「一個禮拜不運動就會覺得怪怪的。」相較之下，尤秋興笑說自己不太適合健身房，「會頭暈、不舒服。」