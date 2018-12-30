賴薇如生日趴狂歡「整排全是女神」！　G罩杯熊熊胸前一條線超兇

記者劉宜庭／綜合報導

藝人賴薇如曾是女團「七朵花」成員之一，之後轉戰綜藝圈的活潑形象頗受觀眾喜愛。經常跟粉絲分享生活點滴的她，在12日30日這天開心迎來33歲生日，舉辦生日派對，演藝圈中許多姊妹們也到場祝賀、獻上祝福，場面十分歡樂。

▲賴薇如30日開心迎來33歲生日。（圖／翻攝自賴薇如、成語蕎Instagram）

賴薇如30日歡慶33歲生日，在飯店舉行派對慶祝，她穿著粉色亮片裙裝，臉上掛滿甜美笑容，現場除了灑滿金蔥、氣球裝飾，桌上也擺滿造型蛋糕，還有可以裝進整個人的大浴缸，夢幻般的派對擺設，流露出滿滿歡樂氛圍。

派對上，許多演藝圈女神都親自到場，為薇如獻上生日祝福，包括成語蕎、熊熊（卓毓彤）、夏宇童，全都盛裝打扮出席。其中成語蕎穿著酷帥皮質黑裙，搭配過膝長靴，自己都忍不住讚，「我有點帥，帥哥擔當～。」熊熊則是穿著超低胸平口上衣，大方展露傲人G罩杯，胸前一條超深事業線更是搶鏡，一整排女神開心合影的畫面，也被讚相當養眼。

▲賴薇如（左二）生日趴，成語蕎（左一）、熊熊（左三）、夏宇童（左四）盛裝出席。（圖／翻攝自賴薇如、成語蕎Instagram）

成語蕎感性表示，姐妹不用多，幾個就夠了，並向壽星獻上生日祝福及告白：「我的寶貝薇如生日快樂，我們一起渡過了許多事，陪伴著彼此渡過許多開心與不開心，人生有你這樣的好閨蜜真的很幸福！我會一直在你身邊～一輩子！祝福寶貝永遠美麗，天天開心，幸福快樂，我愛你。」

▲賴薇如生日派對氣氛十分歡樂。（圖／翻攝自成語蕎Instagram）