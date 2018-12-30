柯佳嬿一嘟嘴…坤達秒懂「老婆需求」！　私下寵妻舉動閃翻

記者劉宜庭／綜合報導

坤達2017年底和柯佳嬿登記結婚，交往5年決定攜手共度一生，婚後至今約一年時間，小倆口感情依舊甜蜜如初，平時常在社群網站分享生活點滴的他，近來發文透露，只要老婆一個嘟嘴，他就知道對方當下的意思與需求，立刻動身當起家庭「煮夫」，甜蜜互動再度閃瞎大票網友，意外掀起討論。

▲柯佳嬿與坤達婚後至今，感情甜蜜如初。（圖／翻攝自柯佳嬿Instagram）

柯佳嬿30日晚間下班時，透過Instagram曬出一張自拍美照，不忘開玩笑自嘲：「我想我還是不要勉強自己，我就是個不適合嘟嘴的女子，甜美好難，我只有美。好，睡覺去。」

▲柯佳嬿30日晚間曬出嘟嘴照。（圖／翻攝自柯佳嬿Instagram）

不久後，坤達隨即曬出正在煮麵的照片，並透露其中原因：「聽說老婆嘟嘴就是代表她餓了。」雖然文中只有短短的一句話，卻也不難看出，他對愛妻的了解與寵愛，而親手下麵給老婆吃的舉動，也引來不少粉絲留言大讚，「好寵老婆，真好」、「好甜好甜」、「好老公」，也有網友笑虧，「可是她是寫說要睡覺去耶。」在網路上意外掀起一陣熱議。

▲柯佳嬿一嘟嘴，坤達就知道老婆餓了。（圖／翻攝自坤達Instagram）

柯佳嬿與坤達結婚剛滿一周年，她日前出席活動時曾透露，每天都會做早餐給老公吃，甜笑表示，「他覺得好吃就會吃得很滿足，不好吃就是會滑手機。」她也坦言，可能因為交往太久，結婚後相處就像老夫老妻一樣，「心有改變，但生活還是一樣。」