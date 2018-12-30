ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫安佐晚睡「臉狂冒痘痘」曝自拍！　家中追番眼神狂電

記者劉宜庭／綜合報導

孫安佐遣返回台後，經過短暫的調整休息，近期頻繁拍片和網友互動，似乎有意朝YouTuber方向邁進。繼日前拍攝健身影片、分享最愛的大腸麵線後，他30日又釋出自拍影片，曝光在家中追番看動漫的模樣，引來眼尖網友發現，臉上似乎冒出痘痘來了，意外掀起一陣熱議。

►更多【孫安佐】相關新聞請點此

▲孫安佐晚睡「臉狂冒痘痘」曝自拍！　家中追番眼神狂電。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

▲孫安佐晚睡「臉狂冒痘痘」曝自拍！　家中追番眼神狂電。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

▲孫安佐自拍影片被發現長痘痘了。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

孫安佐自從開設Instagram帳號後，近來頻繁更新、分享生活上的大小事，30日先是曬出在超商買的便當，搭配雞腿條和奶茶，他表示，「自從回來後，我飲食中的碳水量就不太管了～～。」

▲孫安佐晚睡「臉狂冒痘痘」曝自拍！　家中追番眼神狂電。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

▲孫安佐超商買便當。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

不久後，孫安佐又PO出一段自拍影片，似乎人在家中，拿著平板觀看日本動漫，期間不忘和眾人分享他目前追番的進度，用低沉嗓音對著鏡頭介紹：「我現在追的番，《極道超女》，還滿好看的，有興趣的人可以去看一下。」他下秒補充，「如果沒有看過的話。」

▲孫安佐晚睡「臉狂冒痘痘」曝自拍！　家中追番眼神狂電。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

▲孫安佐分享追番進度。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

過程中，孫安佐面帶微笑，一度微微眨眼，讓不少粉絲留言，「那眼神太電了吧」、「電眼帥哥」、「鼻子很挺喔」、「眼神好電」。此外，有眼尖網友留言提醒，「安佐，開始冒痘痘了。」他也親自留言回應，「最近太晚睡了。」影片釋出短短5小時，就吸引上萬人次觀看，在網路上意外掀起一陣熱議。

▼孫安佐自拍影片被發現長痘痘了。（影片／取自孫安佐Instagram，如遭刪除請見諒。）

推薦閱讀

賴薇如生日趴狂歡「整排全是女神」！　G罩杯熊熊胸前一條線超兇

青峰170cm拍成「185cm長腿歐爸」！　單發帥照激讚攝影師

張景嵐M字腿深蹲「正面照」超兇！　出門才發現「褲子半透明」

孫安佐、孫鵬七星山飆重機！　IG自拍「摘面罩」洩蹤跡：山上冷

香港捕獲《RM》劉在錫！　她掏手機開「自拍模式」大神反應暖炸

曬美食照遭粉批「只是吃喝玩樂，不工作」　楊丞琳深夜吐委屈心聲！

方志友3歲女兒會寫名字了！　Mia「字跡曝光」寫完反應超萌

許老三突激動大哭！　崩潰抱住小S：我不要你離開我

舞台地滑…張靚穎唱一半險摔氣炸！　下秒「機警反應」hold全場

張景嵐清空3年回憶爆哭！　「不是不愛了，是祝福」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

張景嵐清空3年回憶爆哭！　「不是不愛了，是祝福」

香草婚禮「有黑皮哥哥就更圓滿了」！　張善為癱瘓5年近況曝光

香蕉哥哥湊齊23位水果家族大合體！第一代元老同框惹淚崩

柯奐如被鈕承澤逼上床　忍11年才哭著說實話：我想活下去

孫安佐曝光「美國監獄生活」　一句話戳破「霸凌內幕」

水果家族元老「芭樂哥哥」消失18年　近況曝光「少年→滄桑大叔」

言承旭回應了！與田家達同居5天…公開「2人真實關係」扯出CEO

劉品言小6歲姪女結婚了！　一家神基因「白肌大眼」狂飄仙氣

關櫃前3分才要Check in！　台旅客上機被拒「叫你經理出來」朱芯儀：我們傻掉

贈獎／挑戰「聲林之王隨堂考」讓你和選手一起看總決賽首播

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

孫安佐, 狄鶯, 孫鵬

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 萬粉安可不肯走..林宥嘉又回台上！加碼「沒唱的這首」全嗨翻
  2. 謝娜與尪P.K「討2女兒歡心」　張杰一坐下…秒贏了！
  3. 無印店員捕獲野生阿滴！　「有滴妹就去要合照」他嘆：沒人來找我
  4. 徐玄禮服辣開深V　「完美胸型」全露⋯網友驚呼：很有料！
  5. 鄭容和入伍9個月仍中文十級！　帥曬軍裝自拍「全中文」狂吸4萬讚
  6. 後台20箱紅酒3箱威士忌！60歲陳昇開唱照喝：現在是品酒
  7. 張惠妹冒雨彩排　「表演超時」不刪歌⋯廣告時間照唱
  8. 林宥嘉：我犯了大忌！　首場演出後失眠...親揭原因
  9. 恩光「平頭、軍裝」直奔現場挺BTOB　JIMIN怕他冷⋯伸手護雙耳
  10. 雷／《阿爾罕》他真的死了！玄彬看見這幕落淚　劇迷崩潰：壞編劇

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366