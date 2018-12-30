孫安佐晚睡「臉狂冒痘痘」曝自拍！　家中追番眼神狂電

記者劉宜庭／綜合報導

孫安佐遣返回台後，經過短暫的調整休息，近期頻繁拍片和網友互動，似乎有意朝YouTuber方向邁進。繼日前拍攝健身影片、分享最愛的大腸麵線後，他30日又釋出自拍影片，曝光在家中追番看動漫的模樣，引來眼尖網友發現，臉上似乎冒出痘痘來了，意外掀起一陣熱議。

►更多【孫安佐】相關新聞請點此

▲孫安佐自拍影片被發現長痘痘了。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

孫安佐自從開設Instagram帳號後，近來頻繁更新、分享生活上的大小事，30日先是曬出在超商買的便當，搭配雞腿條和奶茶，他表示，「自從回來後，我飲食中的碳水量就不太管了～～。」

▲孫安佐超商買便當。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）



不久後，孫安佐又PO出一段自拍影片，似乎人在家中，拿著平板觀看日本動漫，期間不忘和眾人分享他目前追番的進度，用低沉嗓音對著鏡頭介紹：「我現在追的番，《極道超女》，還滿好看的，有興趣的人可以去看一下。」他下秒補充，「如果沒有看過的話。」

▲孫安佐分享追番進度。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

過程中，孫安佐面帶微笑，一度微微眨眼，讓不少粉絲留言，「那眼神太電了吧」、「電眼帥哥」、「鼻子很挺喔」、「眼神好電」。此外，有眼尖網友留言提醒，「安佐，開始冒痘痘了。」他也親自留言回應，「最近太晚睡了。」影片釋出短短5小時，就吸引上萬人次觀看，在網路上意外掀起一陣熱議。

▼孫安佐自拍影片被發現長痘痘了。（影片／取自孫安佐Instagram，如遭刪除請見諒。）