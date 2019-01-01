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張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱「下台後妝容」超驚人！　淋到眼痛咳嗽：盡力了

記者劉宜庭／綜合報導

張惠妹（阿妹）在台北跨年，一連演唱16首歌，將現場氣氛炒到最嗨，演出結束後，她透過臉書開直播，向粉絲祝賀新年快樂，由於她被雨淋了整整約1個小時，整個人淋成落湯雞，直播過程中，她頻頻咳嗽，坦言「我今天真的有冷到」，讓不少粉絲心疼不已。

▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,阿妹張惠妹。（圖／記者李毓康攝）

▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,阿妹張惠妹。（圖／記者李毓康攝）

▲張惠妹台北跨年連唱16首歌超嗨。（圖／記者林敬旻攝）

張惠妹坦言，在演唱過程中，沒想到雨勢會越唱越大，期間數度直接在台上用毛巾擦臉，讓一旁的化妝師當場嚇瘋，「我已經都忘了我臉上有妝。」表演過程中，雨水甚至一度淋到她的眼睛，讓她眼睛很痛，儘管大雨下不停，她仍敬業連唱了約1小時，讓現場粉絲聽得超過癮。

演出結束後，張惠妹人還沒到家，也還未卸下被淋濕的表演服裝及妝容，就趕緊透過臉書開直播，為了就是要和粉絲們說新年快樂，「因為其實我應該是在還沒唱之前要跟大家說新年快樂，一切都是那麼地緊急，一到現場馬上就要準備上場、開始唱，所以我就來不及跟大家說新年快樂。」直播影片在短短十分鐘內，就吸引3萬人觀看、6千則留言，顯見天后人氣依舊不減。

▼▲台北市狂放電跨年晚會，張惠妹演唱。（圖／記者林敬旻攝）

▲張惠妹淋雨演唱約1小時。（圖／記者林敬旻攝）

面對網友關心說「辛苦了」，張惠妹忍不住嘆，「對！真的很辛苦。必須說，今天的雨，是我沒有想像它會這麼大。」她原本還以為，會像昨天一樣下毛毛雨，沒想到雨越唱越大，「我的妝是撐過了一場大雨，很不錯沒有花掉，好，在卸妝之前，我想跟大家說新年快樂。」

張惠妹坦言，雖然這次真的有冷到，但也很感動，因為看見現場塞滿許多人：「大家風雨無阻，我要感謝你們，今天豁出去，整個大豁出去，謝謝。」

▲張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱　曝下台妝容。（圖／翻攝自張惠妹臉書）

▲張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱　曝下台妝容。（圖／翻攝自張惠妹臉書）

▲張惠妹淋雨唱完後下台直播，臉上的妝容幾乎沒花掉。（圖／翻攝自張惠妹臉書）

張惠妹表示，稍晚到家後，會馬上換衣服，直播過程中，除了頻頻咳嗽，讓粉絲心疼不已，她也不忘秀出表演完後的妝容和造型，雖然全身淋濕，但臉上的妝並未花掉，仍然維持亮麗造型，令人驚訝不已。

此外，張惠妹提到，這次選唱《魚仔》和《你呀你呀》的原因，「非常非常好聽，很久以前就喜歡這個歌，但很難唱、盡力了。」最後，她也感性表示，「只是跟大家說新年快樂，希望大家在新的一年，都可以很平安，心裡面想的都可以做到，家人都健健康康的。如果你今天有去現場，跟我一起淋雨，跟著大家一起唱歌的，你們真的很勇敢，給你們拍拍手，這是一個很棒的傳統，在101的煙火，跨年是必須要有的，每年的這個時候都很開心，希望大家都開開心心的，新年快樂，愛你們。」

▼張惠妹直播。（影片／取自張惠妹臉書，如遭刪除請見諒。）

 

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