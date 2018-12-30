無印店員捕獲野生阿滴！　「有滴妹就去要合照」他嘆：沒人來找我

記者劉宜庭／綜合報導

YouTuber阿滴與滴妹一起經營語言學習頻道，生動活潑的風格，深受網友喜愛，兄妹倆超有愛互動，更成為討論焦點。近來，他外出逛「無印良品」時，似乎因為被認出，掀起一陣騷動，然而，他卻在無意間聽見店員們的對話，「如果有滴妹我一定衝過去要合照…。」

▲阿滴與滴妹在網路上都擁有高人氣。（圖／翻攝自Facebook／阿滴英文）



阿滴29日透露，前一天外出逛街時，從餘光注意到店員一陣騷動，有人認出他來驚呼，「是阿滴耶」、「喔喔轉過來了，真的耶」、「我有看過他的影片」，然而，其中一名店員接著說，「如果有滴妹我一定衝過去要合照。」結果，阿滴無奈表示，「但是在我離開店以前，始終沒有人來找我。」

文末，阿滴也開玩笑寫道，「對於沒有隨身攜帶滴妹我感到非常抱歉。」一番言論引來網紅聖結石笑虧，「請檢討一下自己。」周荀也留言笑說，「滴妹4吉祥物，要隨身攜帶。」

對此，滴妹則趕緊出面護哥，「不要這樣！！！哥哥hen珍貴。」沒想到卻引來阿滴開玩笑回，「不要講這種場面話了。」兄妹倆一來一往互動笑翻眾人，也顯見滴妹人氣已經不輸哥哥，在網路上引發熱烈討論。

▲網友反應熱烈，滴妹也趕緊出面護哥。（圖／翻攝自阿滴臉書）

【阿滴臉書全文】

昨天逛MUJI，餘光注意到店員一陣騷動。

「是阿滴耶」

『喔喔轉過來了，真的耶』

「我有看過他的影片」

『滴妹呢，沒有看到』

「如果有滴妹我一定衝過去要合照」

但是在我離開店以前，始終沒有人來找我。

＃對於沒有隨身攜帶滴妹我感到非常抱歉