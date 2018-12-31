昆凌跨年搶看「神級天團」！　周杰倫陪妻追星…台下狂歡畫面曝光

記者劉宜庭／綜合報導

昆凌日前在布里斯本打卡，帶著全家人一起回澳洲娘家，老公周杰倫（周董）也有同行，12月31日跨年夜當天，她為了親睹偶像風采，前往觀看ABBA演唱會，此趟追星行程，老公同樣陪伴在旁，夫妻倆在台下隨著音樂擺動的模樣，再度閃瞎眾人。

▲昆凌最近帶家人回澳洲。（圖／翻攝自昆凌Instagram）



昆凌和周杰倫結婚後，陸續生下一對兒女小周周（Hathaway）、Romeo，產後除了繼續投入演藝事業，更升格成為服飾品牌的老闆娘，馬不停蹄的忙碌腳步，直到近日才有空檔，帶著全家回澳洲娘家渡假。

到了跨年夜（12月31日），昆凌透過Instagram限時動態發文，開心透露自己人在看天團ABBA的演唱會，從天王嫂瞬間變身為小迷妹：「I'm a big fan of ABBA！」不久後，她除了分享偶像飆唱過程，接著也不忘將鏡頭轉向自身，一旁的周杰倫也跟著入鏡，畫面中，夫妻倆在台下一同欣賞ABBA狂歡，四周的外國人也都十分投入在ABBA的演唱中，場面相當歡樂。

▲昆凌跨年搶看ABBA演唱會。（圖／翻攝自昆凌Instagram）

▲周杰倫陪昆凌追星。（圖／翻攝自昆凌Instagram）

昆凌最後不忘向粉絲喊話，「祝大家新年快樂，新的一年祝大家身體健康，事事順心。」由於她人在澳洲，時差關係會比亞洲搶先跨年，她開心表示：「先到2019等大家囉！」而周杰倫陪伴老婆追星的舉動，也閃瞎不少粉絲，更有網友開玩笑虧，「2018最後一天也不忘灑把狗糧！」

▲昆凌寫下新年祝福。（圖／翻攝自昆凌Instagram）

事實上，昆凌過去就曾透露，自己是ABBA的頭號粉絲，在所有ABBA的歌曲中，最喜歡的是《Dancing Queen》，上學時參加合唱比賽，她的班上選的也正好是這首歌，回顧過去練唱時的美好回憶，也讓她更加喜歡ABBA，可惜該團在她出生前就已經引退，一直到5月聽聞該團睽違35年合體復出的消息，就興奮到不行，「我真的是等不及了！」如今終於親睹偶像風采，實現多年以來的心願，不難想像她當下的興奮心情。

▲ABBA解散35年，終於在2018年合體復出。（圖／翻攝ABBA官方IG）