球球曝婚紗照「跨年想跟男友一起過」　網狂CUE星培…她親自回應了

記者劉宜庭／綜合報導

網紅球球外型甜美，曾和Jasper星培交往約2年，雙方前陣子宣布分手後，她日前也開始努力經營YouTube頻道，擄獲不少粉絲的心。在網路上擁有超高人氣的她，近來似乎有感而發，透過Instagram曬出一張穿著雪白婚紗的美照，同時吐露出真實心聲，意外引發一陣熱議。

▲球球外型甜美，人氣相當高。（圖／翻攝自球球臉書、Instagram）



2018年底正逢結婚好日子聚集，許多對新人紛紛選在此時踏入禮堂，球球30日外出喝喜酒時，曬出一張自拍美照，突然語出驚人，「話說跨年想跟男友一起過…。」讓不少網友乍看之下，以為女神又傳喜訊，豈料她下秒話峰一轉，「請問男友要去哪裡領？」

▲球球30日外出參加婚宴。（圖／翻攝自球球Instagram）



更讓人意想不到的是，球球PO文一出，竟有部分網友留言CUE前男友的名字，「回去找星培吧」、「找星培陪你去跨年」，她不但沒有動怒，反而親自逐一回應，「笑死，找他幹嘛阿」、「別了吧，他跟他新女友去就好。」甚至還有網友問，「你和星培離婚了？」她立刻澄清，「從來沒有跟他結過婚好嗎。」面對有粉絲替她抱不平喊，「一堆人很不識相地說要球球找星培跨年…。」她也無奈回應，「真是的，人家要陪新女友la。」

▲星培8月中宣布與球球已經分手。（圖／翻攝自星培臉書）



▲球球親自回應網友留言。（圖／翻攝自球球Instagram）

到了跨年夜當天（31日），球球曬出過去穿著白紗時所拍攝的美照，感性表示：「看到了很多新娘子穿著美麗的婚紗、敬酒禮服，想起了自己當禮服模特兒的照片。」她透露，雖然當時的照片拍得很美，攝影師、新秘妝髮造型和禮服都相當完美，但她總覺得少了一些什麼，「而現在知道了，原來，是新娘那閃閃發光的眼神跟幸福洋溢的嘴角，希望新郎們能永遠守護那種笑容。」

▲球球曬出過去穿著白色婚紗拍攝的美照。（圖／翻攝自球球Instagram）