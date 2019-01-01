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飛輪海合體？　汪東城罕見鬆口「4字解答」掀暴動！

記者劉宜庭／綜合報導

飛輪海2005年出道，由汪東城、辰亦儒、吳尊、炎亞綸組成，曾叱咤台灣歌壇，然而在吳尊2011年退團後，其他3人也各自單飛。近來，汪東城出席大陸跨年活動後受訪，再度被問到合體話題，他雖然笑說成員各自都很忙，但最後留下充滿玄機的一句話，引發外界猜測合體有望，再度掀起熱議。

▲飛輪海合體獨缺炎亞綸。（圖／翻攝自網路）

▲當年飛輪海由吳尊（左起）、汪東城、炎亞綸、辰亦儒組成。（圖／翻攝自網路）

汪東城2018年最後一天，在大陸湖南衛視參加跨年活動，後台受訪時，被問到眾所好奇的飛輪海合體話題時，他坦言：「基本上飛輪海大家都挺忙的，由其是吳尊，又要帶小孩、又要上節目，又要帶小孩出席活動，又要跟我們吃飯。」不過，他最後語帶玄機留下這句話，「希望大家還是可以期待。」其中「可以期待」這4個字一出，立刻引發外界揣測，或許天團真的有望合體，讓粉絲期待不已。

▲汪東城回應飛輪海合體一事。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲汪東城回應飛輪海合體一事。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

此外，先前陸網瘋傳林宥嘉的招牌情歌《浪費》疑取自炎亞綸暗戀汪東城的故事，汪東城前陣子在記者會上聽聞，僅莞爾一笑，並未多做回應，但在現場媒體的追問下，他還是努力擠出一句：「去問林宥嘉吧！」如今跨年活動，他再度被問，「會介意跟炎亞綸同台嗎？」他立刻笑說，「怎麼會介意呢？」

日前，辰亦儒在節目《吐槽大會》也曾幽默提到，「什麼情感那些東西，其實真的沒那麼複雜，大家添油加醋，才會變成八卦，那我們四個真的就是『兄弟情』。」由於近來飛輪海頻上熱搜，他也曾鬆口合體的可能性：「這段時間感覺飛輪海組合好像又回來了，而且我們自己也說了，也許有一天，四個人一起同台也不一定。」他當時也笑說：「如果真的有一天，我希望我還是你們心目中那個花樣少年，如果真的沒有的話，花樣中年也行，畢竟我是『保鮮肉』辰亦儒，謝謝大家。」

▲飛輪海12年前「車禍現場」誰害的？　辰亦儒錄影清唱。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲辰亦儒日前上節目《吐槽大會》。（圖／翻攝自騰訊視頻）

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關鍵字

飛輪海, 汪東城, 辰亦儒, 吳尊, 炎亞綸

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