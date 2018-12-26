EXO行程再忙也沒耽誤到電影拍攝　導演狂讚D.O.：所有人都喜歡他

記者蕭采薇／綜合報導

EXO成員D.O.（都敬秀）接連以電影《與神同行》、電視劇《百日的郎君》備受矚目，他主演的電影《搖擺男孩》將在近期上映，已經被影評狂讚：「今年韓國有《搖擺男孩》這部電影就夠了！」導演姜炯哲也稱讚他的演技，讓人聯想到南韓國民演員車太鉉。

▲D.O.態度敬業，讓《搖擺男孩》姜炯哲導演都佩服。（圖／車庫提供）

雖然是偶像男團出身，但D.O.已經是被認證的實力派演員，他謙虛的說：「我從小好像就對演戲很有興趣，比起想當歌手、想當演員的念頭，我只是一直很想成為一名藝人。一開始嘗試演戲時非常緊張，也心生恐懼，但後來漸漸了解演戲的樂趣。」

▲導演稱，大家只要看到D.O.來拍攝就非常開心。（圖／車庫提供）



對於選定都敬秀擔綱主角的理由，姜炯哲導演表示：「第一次開會時，當我看到敬秀坐在那，就感覺到像是主角『盧奇秀』坐在那一樣，這樣我怎還能選其他人呢？」姜炯哲導演還透露都敬秀非常敬業，「即使EXO的行程相當忙碌，但他完全沒妨礙到電影的拍攝行程。練習該練習的部分，在拍攝現場也很快就進入狀況，而且還讓所有的工作人員都感到相當自在，只要大家看到他來拍攝就十分開心！」

▲D.O.（右一）已經是認證的實力派演員。（圖／車庫提供）

對於都敬秀的北韓方言演技，姜炯哲導演表示：「一般來說北韓方言的語調其實有點土氣，但都敬秀表現一點都不刻意，而是把那方言說得像是自己的母語般自然。敬秀很在意細節，聲音也很好，所以才能將方言表現得如此自然。」而都敬秀這個特點，也讓姜炯哲導演聯想到韓國國民演員車太鉉，導演說：「能將台詞化為自己的東西，對演員來說是相當厲害的能力。」《搖擺男孩》將於明年1月11日在台上映。

▲D.O.態度敬業，讓《搖擺男孩》姜炯哲導演都佩服。（圖／車庫提供）