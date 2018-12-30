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地表最強聖誕禮物！巨石強森送媽媽「豪宅兌換券」：任何地段我買單

記者洪文／綜合報導

聖誕節是美國人重要節日，親友之間時常互送禮物。巨石強森（Dwayne Johnson）送給媽媽一張「豪宅兌換券」，向一直撫養他長大的女人表達感謝，「她可以選擇任何她想要的房子，她想要的任何地段。」拆禮物的影片曝光之後，感動了不少網友：「她養大一個了不起的人，她應得的！」

▲▼巨石強森送媽媽一棟豪宅。（圖／翻攝自巨石強森Instagram）

▲巨石強森送媽媽「豪宅兌換券」，讓她驚訝不已。（圖／翻攝自巨石強森Instagram）

巨石強森在instagram分享一段影片，媽媽先是唸著聖誕禮物卡片封面：「聖誕快樂，這是一張《巧克力冒險工廠》隨機包下的金獎券（Willy Wonka Golden Ticket）。」她打開一看卡片內容，立刻驚訝地睜大嘴巴，隨後摀住臉蛋哽咽不已，整理好心情後開心對著鏡頭說：「一棟全新的家！」最後巨石強森給了媽媽一個大擁抱。

▲▼巨石強森送媽媽一棟豪宅。（圖／翻攝自巨石強森Instagram）

▲巨石強森媽媽感動到摀著臉。（圖／翻攝自巨石強森Instagram）

貼文中，巨石強森透露：「在我成長的過程中，我們住在全國各地的小公寓裡，從一個州到另一個州，像是吉普賽人一樣生活。我1999年才為父母買了第一個房子，但是他們5年後離婚，之後生活的上的一切事情變得很複雜。從那時開始，我希望確保媽媽、爸爸擁有每一個他們需要的東西，包括車子、房子等，這時送上這棟房子對我來說別具意義，我告訴媽媽這就像是《巧克力冒險工廠》隨機包下的金獎券，因為她可以選擇任何她想要的房子，任何她想要的地段，我常說，如果你有個好媽媽，那麼你就可以成為一個體面的人，我很幸運，有機會回饋給媽媽。」

網友看完影片感動不已，底下蓋千樓留言狂推，「最好的兒子」、「她養大一個了不起的兒子，她應得的」、「看完影片淚流滿面」、「人帥心也很美」、「我是兩個孩子的媽，看完滿是淚水，巨石知道媽媽的重要」、「一個好的兒子來自美好的父母」、「好幸福的媽媽」、「要愛一個愛她媽媽的男人」、「你是我的榜樣」、「我要努力工作，將來也要買棟房子給爸媽」。

▲▼約翰希南、巨石強森。（圖／達志影像）

▲巨石強森是當今好萊塢票房巨星。（圖／達志影像）

事實上，巨石強森曾透露，他在10幾歲的時候，和母親被趕出原本居住的公寓，幾個月後媽媽動念自殺，某天媽媽突然在州際公路上下車，直直地朝著車流中走去，嚇壞的他趕緊奮力把媽媽往路肩拉，雖然媽媽的自殺沒有成功，但那一幕卻成為他成長的陰影，從此染上憂鬱症中。

巨石強森形容深陷憂鬱情緒中的自己，經常感到痛苦、掙扎，甚至有一段時間什麼也不想做，沒來由的以淚洗面，而憂鬱症也讓他失去當足球員的機會，經過長時間與病症的抗爭，現在已經痊癒了，而值得慶幸的是，或許是當時衝擊太大，媽媽現在完全不記得發生過自殺這件事，這對他來說是不幸中的大幸。

儘管曾經度過一段黑暗的時期，但巨石強森正面看待這段經歷，認為通過這些反而讓自己更加堅強，甚至還能幫助同樣有憂鬱症的粉絲，讓對方知道自己並不是一個人。

 
 
 
 
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This one felt good. Surprise! Bought my mom a new home for Christmas. All our lives growing up we lived in little apartments all across the country. Lived like gypsies on the road from one state to another. The first home my parents ever lived in was the one I bought for them in 1999. They divorced about 5yrs later and as with life, stuff happens and things got a little complicated. Since then I always made sure my mom and dad have everything they’ll ever need - houses, cars etc. But the house this time is a special one and the timing is very meaningful. I told her to treat this card like it’s “Willy Wonka’s Golden Ticket” because she gets to choose any home she wants - anywhere she wants. I always say, if you got a good mama, then you gotta pretty good shot at becoming a decent human being. And somehow, somewhere along the line I became one lucky SOB to be able to make stuff like this happen. Merry Christmas Ma and WOOOHOOO enjoy your new home. Dwanta

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巨石強森, 聖誕節

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