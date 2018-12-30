地表最強聖誕禮物！巨石強森送媽媽「豪宅兌換券」：任何地段我買單

記者洪文／綜合報導

聖誕節是美國人重要節日，親友之間時常互送禮物。巨石強森（Dwayne Johnson）送給媽媽一張「豪宅兌換券」，向一直撫養他長大的女人表達感謝，「她可以選擇任何她想要的房子，她想要的任何地段。」拆禮物的影片曝光之後，感動了不少網友：「她養大一個了不起的人，她應得的！」

▲巨石強森送媽媽「豪宅兌換券」，讓她驚訝不已。（圖／翻攝自巨石強森Instagram）



巨石強森在instagram分享一段影片，媽媽先是唸著聖誕禮物卡片封面：「聖誕快樂，這是一張《巧克力冒險工廠》隨機包下的金獎券（Willy Wonka Golden Ticket）。」她打開一看卡片內容，立刻驚訝地睜大嘴巴，隨後摀住臉蛋哽咽不已，整理好心情後開心對著鏡頭說：「一棟全新的家！」最後巨石強森給了媽媽一個大擁抱。

▲巨石強森媽媽感動到摀著臉。（圖／翻攝自巨石強森Instagram）



貼文中，巨石強森透露：「在我成長的過程中，我們住在全國各地的小公寓裡，從一個州到另一個州，像是吉普賽人一樣生活。我1999年才為父母買了第一個房子，但是他們5年後離婚，之後生活的上的一切事情變得很複雜。從那時開始，我希望確保媽媽、爸爸擁有每一個他們需要的東西，包括車子、房子等，這時送上這棟房子對我來說別具意義，我告訴媽媽這就像是《巧克力冒險工廠》隨機包下的金獎券，因為她可以選擇任何她想要的房子，任何她想要的地段，我常說，如果你有個好媽媽，那麼你就可以成為一個體面的人，我很幸運，有機會回饋給媽媽。」

網友看完影片感動不已，底下蓋千樓留言狂推，「最好的兒子」、「她養大一個了不起的兒子，她應得的」、「看完影片淚流滿面」、「人帥心也很美」、「我是兩個孩子的媽，看完滿是淚水，巨石知道媽媽的重要」、「一個好的兒子來自美好的父母」、「好幸福的媽媽」、「要愛一個愛她媽媽的男人」、「你是我的榜樣」、「我要努力工作，將來也要買棟房子給爸媽」。

▲巨石強森是當今好萊塢票房巨星。（圖／達志影像）



事實上，巨石強森曾透露，他在10幾歲的時候，和母親被趕出原本居住的公寓，幾個月後媽媽動念自殺，某天媽媽突然在州際公路上下車，直直地朝著車流中走去，嚇壞的他趕緊奮力把媽媽往路肩拉，雖然媽媽的自殺沒有成功，但那一幕卻成為他成長的陰影，從此染上憂鬱症中。

巨石強森形容深陷憂鬱情緒中的自己，經常感到痛苦、掙扎，甚至有一段時間什麼也不想做，沒來由的以淚洗面，而憂鬱症也讓他失去當足球員的機會，經過長時間與病症的抗爭，現在已經痊癒了，而值得慶幸的是，或許是當時衝擊太大，媽媽現在完全不記得發生過自殺這件事，這對他來說是不幸中的大幸。

儘管曾經度過一段黑暗的時期，但巨石強森正面看待這段經歷，認為通過這些反而讓自己更加堅強，甚至還能幫助同樣有憂鬱症的粉絲，讓對方知道自己並不是一個人。