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鮮肉足球員「婚前愛上男人」　BL片《索多瑪的夜》影射真人實事

記者洪文／綜合報導
 
英國同志電影《索多瑪的夜》（Sodom）繼同性愛情佳片《愛在週末邂逅時》後再現浪漫至極的完美一夜情，描述年輕的鮮肉足球員婚前意外發現自己的Gay基因，展開同性一夜情之處男體驗。導演馬克威爾辛（Mark Wilshin）證實，內容隱射許多運動員的「深櫃」狀態，「他們很早結婚生子，一輩子活在謊言中。」

▲▼《索多瑪的夜》劇照。（圖／gagaoolala提供）

▲《索多瑪的夜》劇照。（圖／gagaoolala提供，以下同）
  
《索多瑪的夜》以一段詭異神秘的深夜邂逅場面開場，年輕足球員威爾剛參加完自己的婚前單身趴，清醒後卻發現全身赤裸雙手被銬在街邊路燈上，周圍空無一人，幸好此時迎面走來一位帥氣熟男搭訕詢問，不僅幫他找了件內褲穿上，還費力協助他脫困，心存感激的威爾陪熟男步行回家，渴望更多認識這名熱心好人，沒想到卻陷入與熟男的基情氛圍裡再次「被銬牢」，酥麻曖昧的互動讓他分不清自己的情感究竟只是宿醉的衝動、還是深藏內心不敢面對的「基」因終於被喚醒，這一夜，他重新面對自己最真實的慾望。　

▲▼《索多瑪的夜》劇照。（圖／gagaoolala提供）
 
其實《索多瑪的夜》僅花9個夜晚4個白天，在七月仲夏時拍攝完成，不過編導馬克威爾辛（Mark Wilshin）卻花了兩年撰寫這部首作的劇本，把自己的人生經歷毫無保留地融入其中，完成這部充滿私密細節又探索出櫃和情慾的動人之作。

▲▼《索多瑪的夜》劇照。（圖／gagaoolala提供）

導演馬克威爾辛表示，《索多瑪的夜》足球員的設定確實影射現今許多仍躲在櫃中的運動員，他們很早就結婚生子，符合大眾陽剛的運動員形象，卻可能一輩子活在謊言之中，「現今年輕人不喜歡非黑即白的標籤，他們喜歡處在比較自由的灰色地帶，這也是片中威爾不斷否認他是Gay的原因。熟男鮮肉的角色安排是要呈現這樣的差異與衝突。」

▲▼《索多瑪的夜》劇照。（圖／gagaoolala提供）
 
《索多瑪的夜》是馬克威爾辛首部作品，入選Outfest洛杉磯同志影展、倫敦東城影展、與佛羅倫斯酷兒影展，廣獲矚目與好評，外媒盛讚：「從男同志的刻板印象出發，到一時激情和伴侶關係的衝突，令觀眾看見情感充滿變化的流動性。」「90分鐘內令人充分享受愛情的故事，導演馬克威爾辛一鳴驚人之作。」

《索多瑪的夜》將在2月28日起於「GagaOOLala影音平台」首播。

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