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1個角色準備14年！奧斯卡簽賭網站「女神卡卡最大勁敵是她」

記者洪文／綜合報導

奧斯卡倒數2個月，現在已有簽賭網站開始下注，女神卡卡以《一個巨星的誕生》成為影后大熱門，另一個人便是演出《愛．欺》7度入圍奧斯卡影后的葛倫克蘿絲。其實葛倫克蘿絲14年前看到劇本，便深刻希望可以演出這完全是她母親縮影的角色，但電影卻在籌資與試鏡等過程中歷經千辛萬苦，終於在苦等14年後成功演出。

▲▼葛倫克蘿絲《愛．欺》劇照。（圖／威視提供）

▲葛倫克蘿絲《愛．欺》劇照。（圖／威視提供，以下同）

據英國《Oddschecker》與《Ladbrokes》簽賭網站整理的20餘家奧斯卡賭盤賠率，葛倫克蘿絲與女神卡卡兩位演員，被視為2019年奧斯卡獎最佳女主角的前兩大熱門人選。導演比悠恩朗吉受訪時表示：「對我來說，這部電影就像一首樂曲，是由葛倫克蘿絲與強納森普萊斯兩種獨奏樂器一起演奏出的成品，他們兩位皆用了非常迷人的方式將劇本深刻融入進表演中。」

▲▼葛倫克蘿絲《愛．欺》劇照。（圖／威視提供）

葛倫克蘿絲在耗時14年完成的新片《愛．欺》中飾演知名作家身旁堅毅沉靜的妻子，就在丈夫將獲得諾貝爾文學獎肯定的前夕，多年來犧牲奉獻的委屈即將一觸即發，心境轉折的細膩演技獲全球媒體壓倒性的好評，除了獲得金球獎與美國演員工會最佳女主角的提名肯定外，外界也都看好71歲的葛倫克蘿絲今年將7度入圍奧斯卡影后。

▲▼葛倫克蘿絲《愛．欺》劇照。（圖／威視提供）

回憶起14年前第一次看到《愛．欺》劇本，葛倫克蘿絲坦言馬上想接演，沒料到最後竟耗時十多年才成功演出，「從我第一次看到劇本時就深刻希望可以演出，這個完全是我媽媽人生縮影的角色，但因為《愛．欺》講述的主題很艱難，所以籌資與試鏡過程中也困難重重，加上我們堅持從原著作家到電影編劇、剪接師與製作團隊多數由女性工作人員組成，最後耗時14年終於完成。」

▲▼葛倫克蘿絲《愛．欺》劇照。（圖／威視提供）

預告中，光是幾個葛倫克蘿絲的特寫鏡頭即可一覽無遺她的精湛演技，而葛倫克蘿絲也在接受《好萊塢報導》受訪時感動表示：「當演員在講述一個好故事時，其實也是透過演戲在滋養灌溉自己的靈魂，我很慶幸我演出了《愛．欺》並受益良多，也希望可以將我在其中所獲得的感動傳遞給觀眾。」
 
改編自同名暢銷小說的《愛．欺》，故事敘述身為知名作家的喬（強納森布萊斯 飾）和妻子瓊安（葛倫克蘿絲 飾）結縭40餘年，是眾人眼中欽羨的文壇賢伉儷，就在喬即將前往瑞典獲頒諾貝爾文學獎的前夕，瓊安正面臨著她人生中最大的衝擊：那些生命旅程中無數次為了支持丈夫的犧牲，終於在她多年來隱忍喬外遇的壓力下逐漸反撲，她無法確定自己是否還能繼續委屈下去，進而成就屬於丈夫的一切。

《愛．欺》將於2019年2月15日上映。

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