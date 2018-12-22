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約翰希南向巨石強森道歉：我錯了，愚蠢、自私又無知！

記者洪文／綜合報導

「江西南」約翰西南（John Cena）向巨石強森（Dwayne Johnson）道歉，因為他過去不斷攻擊對方忘記因摔角選手紅起來的本分，跑去當個電影明星。現在兩人已成為好友，被問到是否後悔以前做這件事，他公開道歉：「我真是愚蠢，自私又無知！」

▲▼約翰希南、巨石強森。（圖／達志影像）

▲約翰希南、巨石強森。（圖／達志影像）

巨石強森1996年至2004年在WWE建立17次冠軍王朝，不過他2002年首度演出電影《魔蠍大帝》不到2年，2004年便正式退出WWE，全面進軍好萊塢。這件事看在創下16次世界冠軍紀錄的WWE人氣選手約翰希南眼裡頗不是滋味，畢竟約翰希南2006年首次主演《海陸悍將》至今從未退出摔角圈，因此過去時常隔空嗆巨石強森，不該忘記當初讓他成為明星的摔角工作。

後來巨石強森2012年回歸摔角，在WrestleMania XXVIII打贏了約翰希南，隔年兩人在WrestleMania XXIX再打一次，換成約翰希南擊敗了巨石強森，現在兩人私底下非常友好，巨石強森甚至不斷邀約約翰希南共同演出電影，外界開始把過去這些真實的敵意當作是為了WWE比賽造勢而已。

▲▼約翰希南、巨石強森。（圖／達志影像）

▲約翰希南、巨石強森。（圖／達志影像）

被問到是否後悔過去嗆巨石強森，近日宣傳新片《大黃蜂》的約翰西南擔任節目《The Gorilla Position show》嘉賓時表示：

「對不起，我錯了，我現在最好的方式就是道歉。兼顧摔角跟演戲是艱難的，我卻因為無知時常說他沒有做好摔角選手的本分，其實是我不理解電影的製作過程。原來拍攝電影的時候，演員是不被允許做任何其他事情的，因為你一旦違反規定（像是我拍攝期間突然鼻子被打傷），就會導致劇組無法繼續拍攝，然而這部電影還有數百名員工需要這份工作賺錢養家。

如果一個人停工，那會導致整個拍攝製作暫停，這將會花費很多成本。我一再這麼愚蠢、自私又無知，反而影響了電影成績，倒不如想著至少我們曾經帶給電視觀眾精彩的表演，這是我和巨石強森多次討論之後的結果，我願意坦然面對這件事，我以前真的很無知，我是錯的，對不起。」

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約翰希南, 巨石強森, 大黃蜂

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