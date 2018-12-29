胡迪女友《玩具總動員4》外型大轉變　網：這不是牧羊女！

記者洪文／綜合報導

皮克斯動畫電影《玩具總動員》胡迪、女友牧羊女之間的愛情，深受觀眾喜愛，可惜牧羊女在第3集完全缺席，這次即將回歸續集《玩具總動員4》，不過似乎換了全新的造型，而且180度的大轉變，照片在網路瘋傳，網友對一些特徵耿耿於懷，一度懷疑她可能不是牧羊女。

▲牧羊女《玩具總動員4》造型首度曝光。（圖／翻攝自Doalx推特）



牧羊女過去在《玩具總動員》系列一直以白色洋裝披上粉紅色外套，還有一頂粉紅色的帽子，不過推特帳號Doalx曝光的《玩具總動員4》全新圖像當中，她穿上了藍色帶一點白色蕾絲的洋裝，甚至拿掉招牌粉紅色帽子，改以粉紅色頭巾包起來，材質也從陶瓷似乎變成了布娃娃。

由於牧羊女材質的改變，表情不像以前那樣和善，再加上胡迪、巴斯光年《玩具總動員4》換了新的主人，不少網友質疑這個角色不是原來的牧羊女，「應該是別的角色吧？」、「胡迪換女友了」、「表情超不像的」、「我以為牧羊女是陶瓷做的」、「她只是娃娃，應該只是主人換了衣服而已」。

▲胡迪、牧羊女CP深受粉絲喜愛。（圖／《玩具總動員》劇照）



雖然牧羊女完全缺席第3集，不過「牧羊女」配音演員安妮波茨已證實她在《玩具總動員4》將會有很多戲份，「我有很大一部分戲份，大部份都是跟配音胡迪的湯姆漢克斯合作，通常來說都是一個人配，為了更真實，這次我第一次跟別人一起配音，好好玩，真的很有趣。」

《玩具總動員4》將於2019年6月21日北美上映。