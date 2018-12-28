57歲艾迪墨菲10個兒女全家福！網友看「照片下方」暴動了

記者洪文／綜合報導

57歲《怪醫杜立德》男星艾迪墨菲（Eddie Murphy）開心宣布與39歲的澳洲女星Paige Butcher生下他的第10個小孩Max。1個月後，大女兒Bria罕見曬出全家福合照寫下：「聖誕快樂！」希望全世界看到她們的爸爸有多幸福，由於10個兄弟姊妹來自不同的母親，全家和諧的景象讓網友相當羨慕。

▲艾迪墨菲10個兒女全家福，中間下方為Angel Iris。（圖／翻攝自艾迪墨菲大女兒Bria Instagram）



這是艾迪墨菲、Paige Butcher第一次與他們的10個孩子一起合影，包括4個兒子29歲Eric、28歲Christian、26歲Miles以及剛出生的嬰兒Max，還有6個千金29歲Bria、24歲Shayne Audra、19歲Zola Ivy、16歲Bella Zahra、11歲 Angel Iris以及2歲Izzy Oona，還有艾迪墨菲的母親Lillian。

10個兄弟姊妹各自5個不同的母親，剛出生的Max由Paige Butcher所生，大兒子Eric母親是Paulette McNeely，二兒子Christian母親是Tamara Hood，而大女兒Bria等5個小孩則是艾迪墨菲的前妻Nicole Mitchell所生，網友更驚訝Angel Iris也在照片中，她的母親是辣妹合唱團梅爾碧（Mel B.）。

其實梅爾碧懷孕時，遭到艾迪墨菲拋棄，Angel Iris就在他的生日當天出生，未料出生之後，艾迪墨菲不願意承認是他的種，還要求驗DNA，事後拒絕支付贍養費，甚至拒絕Angel Iris長達10年，因此網友看到她出現在全家福相當驚訝，「真諷刺」、「艾迪墨菲最不願承認的種，卻是10個兒女最像他的一個」。