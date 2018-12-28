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復仇者、X戰警合體倒數！　漫威總裁證實：最快2019年上半年使用

記者洪文／綜合報導

迪士尼、福斯最快2019年1月底完成合併，死侍、《X戰警》、《驚奇4超人》系列等原來所屬福斯的角色，未來由漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）一人掌控。外界好奇進度，他鬆口確認最快2019年上半年，就會開始籌備原本福斯版權的角色回歸漫威電影宇宙。

▲▼復仇者聯盟、X戰警合體倒數。（圖／翻攝自Marvel臉書、翻攝自福斯影片臉書）

▲復仇者聯盟、X戰警合體倒數。（圖／翻攝自Marvel臉書、翻攝自福斯影片臉書）

漫威總裁凱文費吉接受《綜藝報》節目訪問，回顧了漫威電影宇宙10年，「這太不真實了，某種程度來說，不敢相信會這麼滿意，這是我們一開始拍攝《鋼鐵人》那時沒有想到的，甚至《復仇者聯盟》還只是個白日夢，直到《復仇者》上映之後，我想：『好吧！我們接下來怎麼做？』」

談到原本所屬福斯的漫威電影是否開始運作？漫威總裁凱文費吉認為原本在福斯的漫威角色回歸很棒，現在從前創造這些角色的漫威可以使用所有角色很好，畢竟過去沒辦法完整使用角色是不正常的，「但是實際考慮未來要做的事，我們還沒開始，可能在下一年度上半年發生。」

不過《驚奇隊長》、《復仇者聯盟4》已拍攝完畢，多數外媒認為死侍、《X戰警》、《驚奇4超人》系列等原來所屬福斯的角色最快只能在《蜘蛛人2：離家日》補拍時安排進去，或是接下來發展中的《奇異博士2》、《黑寡婦》、《黑豹2》、《永恆族》、《上氣》以及仍在找導演的《星際異攻隊3》等片。

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關鍵字

漫威, 死侍, X戰警, 迪士尼, 福斯

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