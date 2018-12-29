艾莎、安娜《冰雪奇緣2》造型外洩　「下半身穿著」網暴動

記者洪文／綜合報導

迪士尼動畫電影《冰雪奇緣》2013年席捲全球，艾莎、安娜公主成為兒童心中人氣動畫角色。續集《冰雪奇緣2》等了5年將在2019年推出，現在俄國日曆的照片曝光，艾莎、安娜都有了全新造型，尤其是艾莎的下半身穿著若隱若現，更是掀起網友暴動：「她現在改穿褲子了嗎？」

▲《冰雪奇緣2》俄國日曆。（圖／翻攝自chocolatiey Instagram）



艾莎、安娜在《冰雪奇緣》都是穿著連身裙洋裝，髮型則是綁成辮子，不過這次曝光的俄國《冰雪奇緣2》日曆封面當中，安娜已不再綁辮子，而是放下長髮隨風飄逸，脖子戴上一些飾品，搭配俐落的披風，頗有成熟小女人的韻味，而艾莎上半身不再是招牌藍洋裝，改成俐落類似西裝外套的造型。

雖然艾莎公主的下半身沒有完整出現，不過已受到不少網友討論，「現在改穿褲子了嗎？」、「如果穿褲子我會很喜歡」、「迪士尼聽進我們的意見了」、「她們看起來好成熟」、「安娜頭髮蠻美的」、「安娜太漂亮了」、「快給艾莎一個女朋友」、「5年的等待是值得的」。

▲《冰雪奇緣》第1集紅遍全球。（圖／翻攝自網路）



其實去年同一產品洩漏了半年後才要上映的《星際大戰外傳：韓索羅》圖像，後來證明那是真的，因此多數網友認為這次是真的。現在圖片流傳不到1天，專門報導迪士尼新聞的外媒《TheDisInsider.com》已在推特證實，《冰雪奇緣2》俄國日曆的圖像是真的。

▲《冰雪奇緣2》日曆被證實是真的。（圖／翻攝自The DisInsider推特）



此外，「安娜」配音演員克莉絲汀貝爾（Kristen Bell）已先爆料《冰雪奇緣2》將有新角色，「你會看到新角色，你會看到我和編劇討論了什麼。」原來編劇覺得她有創造角色的能力，時常跟她討論每個角色的動機，包括她個人經歷的事情，以及安娜為何會跟她有相同的感覺，再寫入劇本中。

《冰雪奇緣2》將於2019年11月22日北美上映。