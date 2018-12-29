大陸2018年總票房吸金2600億！《復仇者3》只排名第4

記者洪文／綜合報導

大陸電影市場2018年總票房突破600億人民幣（約2600億台幣），再創新紀錄。根據《貓眼》票房資料，前4名《紅海行動》、《唐人街探案2》、金馬影帝徐崢新片《我不是藥神》、宋芸樺新片《西虹市首富》，不但票房超越《復仇者聯盟3：無限之戰》的成績，甚至合計佔全年度1/5票房，相當驚人。

▲《復仇者聯盟3》大陸票房只排名第4。（圖／迪士尼提供）



好萊塢越來越重視大陸票房，《復仇者聯盟3》大陸票房31億人民幣（約102億台幣）為北美票房6.7億美金（約204億台幣）的一半，佔全球票房20億美金（約600億台幣）的1/6。《猛毒》大陸票房甚至高達18億人民幣（約79億台幣），超越北美票房2.1億美金（約64億台幣）。

▲《猛毒》大陸票房超越北美票房。（圖／翻攝自《猛毒》預告／索尼影業）



過去大陸都比台灣上映日期還晚，正在上映的《水行俠》逆轉過去操作方式，設定大陸為全球最早上映的地區，果然大陸票房17億人民幣（約75億台幣）超越北美票房1.3億美金（約39億台幣）將近2倍，佔全球票房6.2億美金（約189億台幣）將近一半，恐怕未來更多好萊塢電影效法。

▲《水行俠》大陸提早全球上映。（圖／翻攝自網路）



大陸2018年票房排行TOP10：

1.紅海行動 36億人民幣

▲《紅海行動》劇照。（圖／翻攝自電影紅海行動微博）



2.唐人間探案2 33億人民幣

▲《唐人街探案2》劇照。（圖／翻攝自唐人街探案微博）



3.我不是藥神 31億人民幣

▲《我不是藥神》劇照。（圖／翻攝自我不是藥神微博）

4.西虹市首富 25億人民幣

▲《西虹市首富》劇照。（圖／翻攝自西虹市首富微博）



5.復仇者聯盟3：無限之戰 23億人民幣

6.捉妖記2 22億人民幣

7.猛毒 18億人民幣

8.水行俠 17億人民幣

9.侏羅紀世界2 16億人民幣

10.前任3：再見前任 16億人民幣