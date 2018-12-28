台灣領先全球！《艾莉塔》斥資百萬　打造戶外投影燈光秀

記者洪文／綜合報導



導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）監製電影《艾莉塔：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）片商福斯影片宣布12月29日將於台北美麗華大直影城6廳整日舉辦特殊快閃預告投影燈光秀並預告將在1月展開巡迴各地的城市快閃戶外投影燈光秀，要將電影中最華麗炫目的場景重現在大型地標，親睹從無邪天使進化為絕殺戰神的艾莉塔大展身手。

▲《艾莉塔：戰鬥天使》特殊快閃預告投影燈光秀的影廳呈現效果參考圖片。（圖／福斯影片提供）



片商福斯影片斥資百萬，讓台灣影迷領先全球，透過3D投影技術欣賞《艾莉塔：戰鬥天使》最刺激腎上腺素的死亡球競賽、絕殺戰鬥場面。除了12月29日將於台北美麗華大直影城6廳上演特殊快閃預告投影燈光秀，讓當天入場觀眾搶先感受身歷其境的視覺饗宴，並預計在1月下旬將巡迴北中南舉辦城市快閃戶外投影燈光秀，各地大型建築搖身一變成為火爆戰場，並運用最新臉部辨識技術將所有群眾一秒變身成「艾莉塔」，耗資百萬重現戰神降臨時刻！



事實上，奧斯卡金獎導演多如繁星，但是決心堅持部部皆為傳世之作且不斷打破舊技術藩籬，甚至翻轉產業生態進而帶動科技發展，毫無疑問地只有傳奇名導詹姆斯卡麥隆能辦到。重質不重量的他一出手就要改寫影史紀錄，追求以無人能及的技術標竿成就神作，同時仍然擁有豐富情感共鳴，《艾莉塔：戰鬥天使》則可說是集大成於一身。

《艾莉塔：戰鬥天使》改編自20世紀發表時即因其前衛概念而成為經典的超人氣科幻格鬥漫畫《銃夢》，由詹姆斯卡麥隆歷經逾10年籌備期淬鍊而成，故事背景設定在距今不遠的幾世紀後，位居高位者將地球劃分為兩個世界，一個象徵金字塔頂端的天空之城（暫譯，Sky City）與被流放於社會邊緣的廢鐵鎮（暫譯，Iron City）建構出的獨特世界觀。

導演詹姆斯卡麥隆無法忘懷打造另一個超越阿凡達世界的夢想，把心中深藏多年的經典交棒給《萬惡城市》系列動作名導勞勃羅里葛茲擔任導演，同時欽點《阿凡達》製片團隊原班人馬回歸，更動員了好萊塢最頂尖的動態捕捉特效公司WETA，如實呈現「艾莉塔」這名機械合成少女宛若真人的細微情感表現。

導演勞勃羅里葛茲延續其精神信念，接著創造了一個由鋼鐵元素構築的城市，採實體搭建結合動態捕捉特效公司WETA最新技術描繪雄偉樣貌。與詹姆斯卡麥隆合作多年、從《鐵達尼號》到《阿凡達》接著展開《艾莉塔：戰鬥天使》拍攝計畫的金獎製片強藍道則強調即使電影採用3D技術呈現，但不會充斥過於僵硬的特效畫面，也依然嚴謹地照著傳統工作流程推進。

《艾莉塔：戰鬥天使》將於2019年2月5日大年初一全台上映。