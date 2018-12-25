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楊冪離婚神隱3天首度現身！　「全身黑」露白皙側臉低頭上車

記者劉宜庭／綜合報導

楊冪在22日宣布離婚，跟前夫劉愷威轉為朋友關係，未來將以親人的身分，共同撫養4歲的女兒「小糯米」。這3來以來，她幾乎呈現神隱狀態，也未透過社群網站對外發聲，直到25日下午，才首度被目擊現身畫面，全身裹著黑衣，不久後便低調上車。

▲楊冪、劉愷威。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲楊冪、劉愷威22日宣布離婚。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

照片中，楊冪以長版黑色外套，將全身包緊，並拉起拉鍊遮臉，下半身則穿著黑色緊身褲，僅展現指標性美腿形狀。期間，她一度將連身帽拉下，似乎在整理頭髮，手中更拿著另外一頂鴨舌帽，僅短暫露出疑似素顏的白皙側臉，隨後便轉身低頭上車，低調離開。

▲楊冪神隱3天首度現身。（圖／CFP）

▲楊冪神隱3天首度現身。（圖／CFP）

▲楊冪神隱3天首度現身。（圖／CFP）

雖然宣布離婚後，楊冪至今尚未對外發聲，不過她日前接受大陸節目《不止於她》專訪，主持人詢問她如果換了一種性格，如今的自己是否會不一樣時，她直率地說：「也換不了，我坐在這兒，我就是這樣！」當被問到是否會去回想過往的事情時，她認為去回想極其沒有意義，也非常浪費時間，她更表示：「以前發生的事情、昨天發生的事情，再好再壞也跟我沒關係，那是昨天的事情了。」

而楊冪身處演藝圈，複雜的環境之下，常面對外界的各種聲浪，她表示：「我心裡面不會積攢負能量。」更直言：「我沒有討厭的人！」並透露自己會認為對方是大傻子，「就過去了」，她講完露出甜美笑容，充滿正能量的想法，也讓人看到她的另一面。這段專訪是她宣布離婚後，首個曝光的訪談，也被外界解讀為是對上一段婚姻的心聲，同樣引發不少討論。

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關鍵字

楊冪, 劉愷威, 劉丹, 小糯米

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