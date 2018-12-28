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《陰屍路》十字弓曬女兒了！　交往2年…首放閃小8歲女友

記者傅家妤／綜合報導

美國男星諾曼瑞德斯（Norman Reedus）在夯劇《陰屍路》飾演「戴瑞（Daryl）」走紅，他先前證實小8歲的女友黛安克魯格（Diane Kruger）誕下了一個女寶寶，兩人正式升格當爸媽，但並未透露更多的細節，不過他日前終於首度在IG上曬出女兒，還大方向女友告白，公開放閃。

▲《陰屍路》戴瑞當爸。（圖／《陰屍路》劇照、翻攝自諾曼瑞德斯、黛安克魯格IG）

▲諾曼瑞德斯首度在IG上放閃，告白女友。（圖／IG／翻攝自諾曼瑞德斯） 

諾曼瑞德斯在發文中寫道：「今年有很多值得感激的事情，尤其是這個。」照片中，只見諾曼瑞德斯緊握住愛女的手，非常溫馨，雖然並未曬出女兒的正面照，但對平日作風低調的他來說，已經是一個非常大的突破，隨後他還在文內標註女友並告白：「愛妳，快樂的家庭。」

▲▼《陰屍路》十字弓曬女兒。（圖／翻攝自IG／諾曼瑞德斯）

▲諾曼瑞德斯曬出女兒的照片。（圖／IG／翻攝自諾曼瑞德斯）

看到諾曼瑞德斯難得在社群網站上曬出女兒的照片，不少粉絲都非常激動，紛紛直呼「好甜喔」、「好可愛喔」、「終於看到小寶寶了」，意外掀起不少熱議。事實上，這女娃並非諾曼瑞德斯的第一個小孩，他過去與名模海蓮娜克莉絲汀森（Helena Christensen）有過一段情，育有一名19歲兒子Mingus Lucien Reedus，但是他與孩子的母親已經在2003年分手，兩人如今共同撫育兒子，他也經常被拍到帶著兒子外出，父子感情很好。

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諾曼瑞德斯, Norman Reedus, 陰屍路, Daryl, 十字弓戴瑞

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