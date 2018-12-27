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有沒有被薩諾斯消失？　「王」首證實回歸《復仇者聯盟4》

班尼迪特王（Benedict Wong）。（圖／《奇異博士》劇照）

▲王。（圖／《奇異博士》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

《復仇者聯盟3：無限之戰》後許多超級英雄消失，但有部分角色仍是生死未卜，「王」便是其中之一，飾演該角色的班尼迪特王（Benedict Wong）近來受訪時，便證實他有參演《復仇者聯盟4》（Avengers 4：Endgame）。

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王在《復仇者聯盟3：無限之戰》中只出現在紐約大戰，和鋼鐵人、奇異博士共同抵禦敵人，最後為了守護至聖所離去，不知道有沒有因為薩諾斯的彈指而消失。

班尼迪特王先前便在IG曝光在《復仇者聯盟4》片場上妝的照片，這陣子忙著宣傳影集《殺手一班》（Deadly Class），接受《Collider》專訪時，也聊到他前陣子得同時拍攝這2部作品，「通常和雙邊的劇組談判妝髮會是個惡夢，但最後並非如此，很感謝能夠參與羅素兄弟（Russo Brothers）的2部作品，精簡省去很多麻煩。」

《復仇者聯盟4》的劇組還幫他訂做很貴的矽膠假髮，「因為他們想要幫Master Lin（他在《殺手一班》角色）留多一些頭髮。」不過這不代表他有在薩諾斯的彈指中生還。

《殺手一班》。（圖／《殺手一班》劇照）

▲《殺手一班》。（圖／《殺手一班》劇照）

《殺手一班》將由Syfy發行，羅素兄弟擔任執行製作，故事背景設定在1980年代末期，班尼迪特王飾演校長，這間學校擁有很多殺手學生，打算培育菁英殺手，第1季將在2019年1月16日在美國的Syfy首播。

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復仇者聯盟, 復仇者聯盟4, 漫威, Avengers 4：Endgame, 班尼迪特王, Benedict Wong

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