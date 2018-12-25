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麥莉和雷神弟結婚了？　「牽手切蛋糕」派對現場畫面曝光

麥莉（Miley Cyrus）和連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）。（圖／達志影像）

▲麥莉和連恩漢斯沃近來感情穩定，經常放閃。（圖／達志影像）

記者許瑞麟／綜合報導

小天后麥莉（Miley Cyrus）和「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）2016年訂婚，婚禮卻一直沒有下文，現在傳出小倆口23日在家舉辦秘密婚宴，親友在IG分享現場畫面，「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）也在現場同歡，氣氛相當溫馨歡樂。

畫面中可以看到，麥莉身穿露肩白色禮服， 連恩漢斯沃穿著黑色西裝搭配白色襯衫，小倆口一起握著一把大刀子，看起來準備往桌上的大蛋糕切下去，現場的布置也很用心，用英文字母汽球拼成「Mr & Mrs」，男方的兄弟克里斯漢斯沃和路克漢斯沃（Luke Hemsworth）也舉杯同樂。

麥莉（Miley Cyrus）和連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）疑秘婚。（圖／翻攝自Cоnrad Carr IG）

▲麥莉和連恩漢斯沃牽手切蛋糕。（圖／翻攝自Cоnrad Carr IG）

原先2人盛傳會在連恩漢斯沃的家鄉澳洲舉辦婚禮，但這場簡單的婚禮儀式實際上是辦在美國田納西州富蘭克林，對於是否已經升格當夫妻，以及這場派對是否為婚宴，雙方皆沒有對外回應。

麥莉2009年和連恩漢斯沃合作《最後一曲》（The Last Song）陷入熱戀，中間分分合合，2012年首次訂婚，分手後又復合，於2016年再度訂婚，一直以來都傳出小倆口會秘密舉辦婚禮，但最後都是空穴來風，如今疑似婚禮的畫面曝光，讓粉絲都相當興奮。

麥莉（Miley Cyrus）和連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）疑秘婚。（圖／翻攝自Cоnrad Carr IG）

▲▼眾人在派對上玩樂喝酒同歡。（圖／翻攝自Cоnrad Carr IG）

麥莉（Miley Cyrus）和連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）疑秘婚。（圖／翻攝自Cоnrad Carr IG）

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麥莉, Miley Cyrus, 連恩漢斯沃, Liam Hemsworth

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