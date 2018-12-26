《逃出絕命鎮》導演新作來了！「又是噁心笑容…」預告別睡前看

▲《Us》。（圖／《Us》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

《逃出絕命鎮》為喬登皮爾（Jordan Peele）的導演處女作，以450萬美元的成本在全球獲得2.5億美元的票房，現在他將推出第2部驚悚長片《Us》，預告一釋出便引起網友熱議，風格依舊強烈，驚悚、詭異的氛圍讓人相當期待。

《Us》劇情描述一家黑人四口想逃離某些事物，到了遠處度假，放鬆心情，看似一切平靜，卻在夜幕落下時，有4個不速之客闖入，想置他們於死地。

▲《Us》。（圖／翻攝自YouTube／ Universal Pictures）



預告中可以看到，媽媽似乎因為內心有創傷，對於一切都相當多疑，而那些不速之客竟然長得和這家人一模一樣，笑起來令人毛骨悚然、坐立難安，搭配詭譎的配樂、畫面，頗有《逃出絕命鎮》的氛圍。

▲《Us》。（圖／《Us》劇照）



《Us》由喬登皮爾編導，他日前分享本片的心得，「對我來說，以黑人家庭當作驚悚片的主角是非常重要的事，但和《逃出絕命鎮》不同，《Us》不是在談論種族，我認為這已經成為不可否認的事實，簡單來說，我們自己就是最大的敵人。」

本片卡司為《黑豹》露琵塔妮詠歐（Lypita Nyong'o）、在《黑豹》飾演「恩巴庫」的溫斯頓杜克（Winston Duke），以及《使女的故事》伊麗莎白摩斯（Elisabeth Moss）、《水行俠》葉海亞阿巴杜馬汀二世（Yahya Abdul-Mateen II）、Shahadi Wright-Joseph、Evan Alex等人。

《Us》將於2019年3月15日在北美上映。

▲《Us》。（圖／《Us》劇照）



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