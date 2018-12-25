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為何黑蝠鱝不是主要反派？　《水行俠》溫子仁也很掙扎

《水行俠》。（圖／《水行俠》劇照）

▲黑蝠鱝和歐姆為本片2位反派。（圖／《水行俠》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

《水行俠》票房開紅盤，2位反派「歐姆國王」派翠克威爾森（Patrick Wilson）和「黑蝠鱝」葉海亞阿巴杜馬汀二世（Yahya Abdul-Mateen II）表現搶眼，但有不少觀眾提出疑問，為何黑蝠鱝不是主要反派？對此，導演溫子仁（James Wan）近來也幫大家解答。

不少人認為黑蝠鱝似乎不一定要出現，因為歐姆就已經夠搶鏡，導致黑蝠鱝有些多餘，但溫子仁認為缺一不可，但歐姆應該要是主要反派。

溫子仁解釋，所有的故事都是由「亞瑟」水行俠所推動，該角色從開頭並非是亞特蘭提斯國王，意味著結尾應該要成為國王，「從A點到B點，是非常簡單的事，如果他需要登上王座，那王座很明顯地必須有歐姆正坐在上面，所以歐姆便是很明顯的對手，那個人必須是歐姆國王。」

《水行俠》。（圖／《水行俠》劇照）

▲葉海亞阿巴杜馬汀二世飾演黑蝠鱝。（圖／《水行俠》劇照）

亞瑟和同父異母兄弟歐姆之間的家庭紛爭，是主要推動的故事，那成為了政治和全球的鬥爭，「這應該是關於一個家庭，可以這麼說，電影裡有很多是關於亞瑟和爸爸之間的關係，亞瑟和媽媽間的關係，最後是和同父異母兄弟間的關係。」

但是他也知道一部《水行俠》電影裡不能沒有原著經典角色黑蝠鱝，「我知道粉絲會因為沒有他想殺了我，他們會很沮喪，但因為如此變得很困難，我討厭在電影裡放進2個反派，至少在一部才剛開始的電影，所以讓黑蝠鱝和歐姆擁有相同的目標，讓他們合作，意味著我可以簡化雙方的故事，」

而對於是否會執導續集，溫子仁回應一切都還是未知數，還沒有簽下續集的合約。

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關鍵字

水行俠, DC, 反派, 溫子仁, James Wan

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