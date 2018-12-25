看不到《分歧者》結局！「演員不想演」外媒點破2大原因

▲《分歧者3：赤誠者》票房和評價皆創新低。（圖／《分歧者3：赤誠者》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

電影《分歧者》最後一集，也就是第4集《分歧者4：超越者》（The Divergent Series: Ascendant）原先設定要以電視電影的方式，在小螢幕推出，沒想到現在傳出此計畫已經喊卡，所以粉絲看不到該系列的結局。

《分歧者》2014年上映時票房和討論度皆開出紅盤，但是續集《分歧者2：叛亂者》、《分歧者3：赤誠者》的成績一集比一集弱，2016年獅門影業（Lionsgate）就打算將最後一集《分歧者4：超越者》改成電視電影，2017年8月確定和電視頻道Starz共同開發。

據《Buzzfeed》報導，電視頻道Starz已經取消《分歧者》電視電影計畫，也指出「不再處於積極發展的階段」，但沒有公開確切原因。不過該報導推測，演員們完全沒有興趣回歸是最大主因，當時傳出第4集不會登上大銀幕後，便引起主要演員們雪琳伍德莉（Shailene Woodley）、席歐詹姆斯（Theo James）、邁爾斯泰勒（Miles Teller）的不滿，不打算參與電視電影計畫。

▲女主角雪琳伍德莉因首集走紅，表現亮眼卻似乎無法為本系列畫下完美句點。（圖／《分歧者》劇照）



報導也指出，另一個原因是原始材料過於薄弱，《分歧者》的故事結構、情節不好理解，主角也沒有明確的目標。報導以《飢餓遊戲》為例，女主角Katniss被設定為革命人物，就是要推翻現有社會，建立一個更公平的世界；而《暮光之城》愛德華和貝拉就是要對抗任何想阻止他們永遠在一起的阻礙。但《分歧者3：赤誠者》透露出女主角沒有真正的願景來結束這個故事。

《分歧者4：超越者》是原著小說第3集的另一部分，電影公司當時仿照《飢餓遊戲》、《哈利波特》將最後一集拆成上下集，沒想到慘遭滑鐵盧，現在確定不會繼續拍，粉絲只能透過原著小說一窺結局了。