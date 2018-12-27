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麥莉真的結婚了！　「9年來狂被唱衰」嫁雷神弟

麥莉（Miley Cyrus）和連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）。（圖／達志影像）

▲麥莉和連恩漢斯沃經常放閃。（圖／達志影像）

記者許瑞麟／綜合報導

小天后麥莉（Miley Cyrus）和「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）23日疑似在家中舉辦秘密婚宴，但小倆口一直都沒有證實，現在麥莉總算向粉絲承認喜訊，還PO出多張當天的甜蜜照片，洋溢幸福氛圍。

這幾張照片都以黑白色調呈現，麥莉穿著露肩禮服，連恩漢斯沃則穿著西裝，小倆口在火爐前不時擁抱，不時接吻，貼文中還寫道「這可能是我們第1百萬次的吻」、「12.23.18（意指婚宴當天）」。

有粉絲留言「恭喜妳和好萊塢最性感的男人結婚了」，麥莉便回應「我知道」，還附上一顆愛心符號，似乎間接證實已婚身分。

▼麥莉曝光婚禮照片。（圖／翻攝自麥莉IG）

麥莉（Miley Cyrus）和連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）結婚。（圖／翻攝自麥莉IG）

麥莉（Miley Cyrus）和連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）結婚。（圖／翻攝自麥莉IG）

麥莉（Miley Cyrus）和連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）結婚。（圖／翻攝自麥莉IG）

原先2人盛傳會在連恩漢斯沃的家鄉澳洲舉辦婚禮，但這場簡單的婚禮儀式實際上是辦在美國田納西州富蘭克林，雙方的親友，包括男方的兄弟克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、和路克漢斯沃（Luke Hemsworth）都有出現在先前曝光的畫面中。

麥莉2009年和連恩漢斯沃合作《最後一曲》（The Last Song）陷入熱戀，中間分分合合，2012年首次訂婚，分手後又復合，於2016年再度訂婚，雖然八卦媒體總瘋傳女方沒有心想定下來，但他們總以行動打破流言，一直以來都傳出小倆口會秘密舉辦婚禮，如今總算升格當人夫和人妻，粉絲都紛紛獻上祝福。

麥莉（Miley Cyrus）和連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）結婚。（圖／翻攝自麥莉IG）

▲麥莉回應網友。（圖／翻攝自麥莉IG）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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麥莉, Miley Cyrus, 連恩漢斯沃, Liam Hemsworth

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