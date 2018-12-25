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凱文史貝西反擊！「我知道你們想要我回來」被控性侵首發聲

凱文史貝西（Kevin Spacey）反擊。（圖／翻攝自YouTube／Kevin Spacey）

▲凱文史貝西透過影片打破沉默。（圖／翻攝自YouTube／Kevin Spacey）

 記者許瑞麟／綜合報導

好萊塢男星凱文史貝西（Kevin Spacey）被指控性侵，演藝事業跌入谷底，他將於1月7日到美國麻州南塔克特（Nantucket）地方法院應訊，但在這之前，神隱多時的他突然公開一段影片，說道「沒有經過審判就彈劾」，這也是他被指控後，打破沉默首次發聲。

這段影片標題為「Let Me Be Frank」，有雙重含意，凱文史貝西在《紙牌屋》中的角色叫作Frank，第6季因為性侵醜聞，在劇中直接被賜死，所以這個標題有著「讓我成為Frank」以及「讓我坦白」2種意思，而他也在影片中提到自己的角色被賜死一事，也暗指涉及性侵的案件。

《紙牌屋》。（圖／《紙牌屋》劇照）

▲《紙牌屋》。（圖／《紙牌屋》劇照）

「儘管全部的胡說、仇恨、頭條，沒有審判的彈劾，儘管我甚至已經死亡，我感覺還是很好，信心每天都在增長，很快就會知道完整的事實。」凱文史貝西在影片中穿著圍裙，用著劇中角色的口音說道，「當然有些人相信一切，他們只是在等我承認這一切，他們只是渴望聽到我說一切都是真的，都是我應得的，只有你和我知道，在政治和生活上來說，從來沒那麼簡單。」

「我知道你們想要什麼，你們想要我回來。」凱文史貝西繼續說，「我可以向你保證，如果我不會為了那些我們所知道的事付出代價，我當然就不會為了我沒做的事付出代價。」

最後他反問大家，「等等，你從來沒有看到我真的死掉了吧？結局是可以騙人的。」疑似透露自己在《紙牌屋》中沒有死去。對此，Netflix沒有發表評論，凱文史貝西的律師也沒有回應。

另一方面，凱文史貝西2017年11月被指控，2016年性騷擾一名18歲少年，受害者母親指控他在酒吧用手伸進兒子的內褲裡抓下體，該名母親為美國廣播公司（ABC）波士頓分台（WCVB）的前女主播Heather Unruh。對此，他將於1月7日到南塔克特地方法院應訊。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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