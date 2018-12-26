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《大黃蜂》的5個秘密！　翻轉「變形金剛系列負評」

記者許瑞麟／綜合報導

《大黃蜂》已經在台上映，一改過去大場面的瘋狂轟炸場景，本片著重在人類和機器人之間的情誼，成為《變形金剛》系列電影評價最高的一部，以下便整理5個小秘密，趕快進戲院一睹大黃蜂的風采吧！

換上女性主角
 本片一改過去《變形金剛》以男性為主角，像是西亞李畢福（Shia LaBeouf）、馬克華柏格（Mark Wahlberg）等，找來《歌喉讚》海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld）擔綱重任。

會做出如此變革，一部分原因是來自於《變形金剛》系列監製之一的史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），他認為年輕女孩和大黃蜂會是很棒的組合，恰巧好萊塢這陣子推出許多以女性代替過往男性主演的鉅片。

《大黃蜂》。（圖／《大黃蜂》劇照）

首次出現三變金剛（Triple Changers）
 三變金剛為變形金剛除了機器人型態外，還有2種型態，基本上一個用於陸地作戰，另一個用於空中作戰，此次是第一次出現在《變形金剛》系列電影裡，在預告中就可以看到Shatter和Dropkick，分別由安琪拉貝瑟（Angela Bassett）和賈斯汀塞洛克斯（Justin Theroux）所配音。

《大黃蜂》。（圖／《大黃蜂》劇照）

除了柯博文，還有更多變形金剛
 先前便確定柯博文會現身本片，雖然這算是《變形金剛》前傳，描述大黃蜂剛來到地球的故事，但也是有不少動畫裡出現過的變形金剛現身，看看忠實粉絲認不認得出來。

大黃蜂不能說話的秘密
 大黃蜂自2007年首集《變形金剛》推出後，一直是該系列電影的要角，但和其他機器人不一樣，他只能透過車上的音響表達想法，只有在《變形金剛5：最終騎士》中小露真實聲音。此次在自己的獨立電影終於有了自己的聲音，找來《移動迷宮》的男主角狄倫歐布萊恩（Dylan O'Brien）配音。而究竟為什麼大黃蜂不能說話，本片也有所提及。

《大黃蜂》。（圖／《大黃蜂》劇照）

沒看過《變形金剛》也看得懂
 在《變形金剛5：最終騎士》中，我們知道大黃蜂在地球上的時間比我們想得還要長，由於評價和票房雙跌，讓《變形金剛6》被迫喊卡，如果《大黃蜂》成功，相關的衍生電影有望推出，如果沒補完之前的《變形金剛》系列電影也沒關係。

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