「水行俠」傑森摩莫亞假造履歷：根本沒當過「夏威夷年度模特兒」

▲傑森摩莫亞因為《水行俠》演藝事業攀上巔峰。（圖／達志影像）



記者許瑞麟／綜合報導

「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）在片中豪放不羈、帥氣逼人的形象迷倒不少觀眾，出生自夏威夷的他個性就如太陽般陽光、大方，近來受訪時卻自爆並非模特兒出身，當初是為了得到工作機會，才會編造「假履歷」。

傑森摩莫亞在夏威夷出生，在愛荷華州由母親獨自撫養長大，母親擁有德國、愛爾蘭和印地安人血統，他近來接受《Square Mile》訪問時表示，「我不認為自己是夏威夷人或白人或其他人，對工作也一樣，我正在扮演一個動作角色，但看到自己做的遠遠不止這些，扮演這些角色以及水行俠，會為我開闢許多不同的工作，而這正是我想要的職業生涯。」

▲傑森摩莫亞演出《海灘遊俠》。（圖／《海灘遊俠》劇照）



而被問到是否從模特兒踏入影視圈，傑森摩莫亞大笑否認，當他在夏威夷的時候，去試鏡了《海灘遊俠》（Baywatch Hawaii），參與試鏡的人相當多，7個小時後終於輪到他，但工作人員要求他要有履歷，但他沒有履歷也沒有演戲經驗。

但被問到有沒有走秀經驗時，傑森摩莫亞卻說了謊，「有阿我是個厲害的模特兒，幫Gucci和Louis Vuitton走秀過，我看著一旁的友人說『你幫Prada走秀過對吧』，然後他接著說『對阿，我們有在日本走秀過』，我們就在現場編造了這些事。」

傑森摩莫亞之後遇到了一些經紀人，「他們幫我假造了一些事，像是『夏威夷年度模特兒』，我們只是拍了張大頭照，然後說『嘿他是年度模特兒』，就這樣編了出來。」之後他也順利接演《海灘遊俠》，但為了讓履歷更好看，那些假的經歷也就留在履歷上頭了。

▲傑森摩莫亞在《冰與火之歌：權力遊戲》中飾演馬王而走紅。（圖／《冰與火之歌：權力遊戲》劇照）

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