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EXO KAI正臉被踢「短暫昏迷」！　XIUMIN愧疚留陰影

記者楊蕎綺／綜合報導

南韓人氣團體EXO睽違一年多，帶著新作品回歸樂壇。他們鮮少合體參加綜藝節目，22日登上人氣節目《認識的哥哥》，大談成員間的祕密、幕後小花絮，其中團員XIUMIN坦承拍攝《Love Shot》MV時，曾不小心用腳踢中KAI的臉，導致對方短暫失去意識。

XIUMIN拍MV不小心踢到KAI的臉。（圖／翻攝自Youtube／JTBC Entertainment）

▲▼KAI正臉被踢，一度短暫失去意識。（圖／翻攝自Youtube／JTBC Entertainment）

XIUMIN拍MV不小心踢到KAI的臉。（圖／翻攝自Youtube／JTBC Entertainment）

XIUMIN在節目上透露，拍攝《Love Shot》MV時，編舞有一段群舞，最後要一起倒下，結果倒下距離沒有抓好，穿著皮鞋的腳不小心正中KAI的臉，導致對方短暫昏厥，醒來之後大概因為有點被嚇到，有幾秒時間聽不懂團員在說什麼，幸好並沒有大礙也沒有後遺症。

XIUMIN拍MV不小心踢到KAI的臉。（圖／翻攝自Youtube／JTBC Entertainment）

▲▼KAI一直安慰XIUMIN沒關係，但XIUMIN還是很愧疚。（圖／翻攝自Youtube／JTBC Entertainment）

XIUMIN拍MV不小心踢到KAI的臉。（圖／翻攝自Youtube／JTBC Entertainment）

雖然KAI事後不斷安慰XIUMIN「我沒事、我沒事」，希望對方不要因愧疚留下陰影，但XIUMIN身體還是有「踢到過人」的記憶，所以表演跳到那一段時，仍不自主會變得小心，也會更加注意成員的所在位置和狀態。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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EXO, KAI, XIUMIN, Love Shot

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