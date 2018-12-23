蕭敬騰真的停用IG臉書！　經紀人心疼：歌迷踩到他地雷

娛樂中心／綜合報導

蕭敬騰23日深夜突然一連串回覆網友，坦承自己在經營社群上花了很多時間，結果卻讓他深受打擊，「這些平台讓我失去自己，我真的不想玩了，真的。」他的經紀人Summer回應表示，他會有這樣激動的反應，是因為部分歌迷踩到他「保護團隊」的地雷。

▲蕭敬騰將暫停使用社群平台。（圖／翻攝自蕭敬騰臉書）



據《三立新聞網》報導，Summer表示公司小編發文，是經過蕭敬騰的授權或同意，但歌迷因此留惡評攻擊，說如此做法是「消耗藝人」，老蕭很愛護歌迷，對自己的團隊也很保護，少數歌迷卻不斷留言攻擊公司和同事，「他為無法滿足所有人感到為難，因此決定回歸平靜，暫停使用這些平台。」另外也已刪除酸民發文。

▲部分歌迷留言攻擊公司同事，讓蕭敬騰很為難。（圖／華納提供）

蕭敬騰本人23日在Instagram上留言回覆網友：「不針對任何人，純粹是我到底該怎麼做？公司的出發點永遠是好的，沒有說換誰做 一個平台就一定能成功。我也理解大家反感的是什麼，有時我自己也不喜歡看到自己的平台老是一些無聊的廣告。嚴格來說我根本不愛這些東西，都是為了大家，我在這裡面被打擊得很深很深，我在這裡也浪費了很多很多時間，這些平台讓我失去自己，我真的不想玩了，真的。」

▲▼蕭敬騰坦承經營社群平台讓他感覺「失去自己」。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）



蕭敬騰的回覆讓許多粉絲相當緊張，不過他最後強調，並不是因為粉絲抗議都是公司發文，才會有這般反應，「而是10年前我入行時，我就說過我不想開這些（社群）平台，我自己知道我不會、我沒天份，我不想…。」