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蔡康永罕見動怒！　11年經紀人趕到場...犯錯同事躲旁邊哭

▲蔡康永除了是主持人也是作家，最近出版新書《蔡康永的情商課：為你自己活一次》。

圖文／鏡週刊

我在2007年開始擔任蔡康永的經紀人，11年的時間以來，我覺得自己非常幸福又幸運，因為在他身上看到一件很重要的事，就是書讀得愈多格局愈大！出席典禮時他總是叮囑我，無需去要求壓軸，拍廣告的時候，他也是耐心等候，不會任意催促。這麼多年我鮮少看過他發脾氣，執導電影承受巨大壓力時，仍舊非常淡定地完成工作。

蔡康永是一個職業道德很高的人，我覺得很驕傲的是，可以跟合作的製作單位保證「有他在，你們放心」。這麼多年來，他在錄節目的時候，如果過程中有來賓的發言內容，他覺得可能會傷害到來賓自己或某些族群，都會特別叮囑製作人要剪掉，是一位非常細心的主持人。

有次帶通告的同事弄錯時間，讓他遲到1小時到片場，難得發了非常大的脾氣。

在執導電影時，有次帶通告的同事弄錯時間，讓他遲到1小時到片場，他發現自己晚到後，難得發了非常大的脾氣，立刻打電話跟我說：「妳去了解一下為什麼會讓我遲到，是誰的問題，我現在是導演不是明星，要以身作則，怎麼可以讓我遲到！」我匆忙趕到現場後，發現犯錯的同事躲在一旁哭，蔡康永又心軟，默默說：「也不要太重的處罰啦！」這是他可愛的一面。

有一件讓我一直很感動的事，從小我是單親，爸爸很早就過世，2011年，對我來說非常重要的媽媽生病走了，當時我並沒有特別跟大家說這件事，只有在跟蔡康永討論工作時順帶提了一下。

蔡康永擁有多年主持經歷，和小S搭檔的《康熙來了》是最經典且受歡迎的節目。（東方IC）
 
▲蔡康永擁有多年主持經歷，和小S搭檔的《康熙來了》是最經典且受歡迎的節目。
 
沒想到掛掉電話沒多久，馬上就陸續收到很多工作人員、藝人、同事等的簡訊，我很驚訝怎麼有這麼多的關心，原來是蔡康永親自打電話跟他們說：「媽媽對她很重要，希望你們可以給她一些鼓勵」，當時給了我很大的溫暖與安慰，也很感動。

最近他出了新書《蔡康永的情商課：為你自己活一次》，因為他開過節目聊情商，認為情商對一個人的影響很大，所以決定寫一本書，他認為高情商不是一味討人喜歡而失去了自己，能愉快的做自己才是情商最高境界。跟他在一起這麼多年，我被他影響最深的是，真正體驗到什麼是說話之道與高情商，雖然說自己很幸運幸福，但難道當蔡康永的經紀人很容易嗎？也不盡然，因為跟這麼聰明的人一起工作，你能笨嗎？

賴盛芳
 
▲賴盛芳。
 
賴盛芳小檔案

2007年起進入經紀人生涯，經紀人工作就是建立在人與人之間，永遠沒有固定的規則與模式，時時充滿變化與挑戰，沉穩與沉得住氣是必修的，說話之道與高情商是必備的。

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鏡週刊, 蔡康永, 發脾氣

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