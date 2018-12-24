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徐若瑄這首歌「從沒唱完過」　KTV裡崩潰...親姊安慰擁抱跟著哭

記者楊蕎綺／綜合報導

藝人徐若瑄在2015年生下兒子Dalton，最近一邊忙著跑電影《人面魚》宣傳，一邊仍儘量親力親為照顧小孩，今年冬至和最親的姊姊一起過，23日她在IG貼出和姊姊的合照，姊妹倆笑得燦爛，但下一則影片卻是她在KTV裡拿著麥克風哭泣的模樣，姊姊在後面擁抱她也忍不住跟著落淚。

徐若瑄唱《姐，妳睡了嗎》爆哭。（圖／翻攝自徐若瑄IG）

▲▼徐若瑄在KTV裡情緒潰堤，姊姊安慰給擁抱也忍不住跟著哭。（圖／翻攝自徐若瑄IG）

徐若瑄唱《姐，妳睡了嗎》爆哭。（圖／翻攝自徐若瑄IG）

徐若瑄23日透過IG分享一則影片，片中她緊閉雙眼，手握著麥克風，用哽咽的聲音試圖把歌唱完，姊姊從後面環抱她也忍不住落淚。她唱的歌是1999年發行的《姐，妳睡了嗎？》歌詞中「姐，可以跟妳聊一聊嗎？今天妳好不好？最近我老想哭又想家，常想到妳的話，妳說夢在很高的地方，要一起努力爬。天好大，這條路好滑，我咬著牙往前闖，別讓風把我們吹散，手拉著手我不怕。」宛如她和姊姊的寫照。

徐若瑄唱《姐，妳睡了嗎》爆哭。（圖／翻攝自徐若瑄IG）

▲徐若瑄冬至和姊姊團圓。（圖／翻攝自徐若瑄IG）

事實上不只這一次情緒潰堤，徐若瑄坦承似乎從來沒能把《姐，妳睡了嗎？》這首歌唱完，CD版本中也可聽見她的聲音帶著顫抖，「要一起努力爬，天好大、這條路好滑……，妳最看的懂我的付出，妳最心疼我的堅強。」姊妹情深讓許多網友看了相當感動。

▼影片取自徐若瑄IG，如遭刪除請見諒。

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徐若瑄, 姐你睡了嗎

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